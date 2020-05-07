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Девід Бекхем зазнав цензури на китайському ТБ

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Бекхем - фото 1
Бекхем / twitter

На китайському ТБ з Девіда Бекхема зробили розмиту пляму. У всьому виявилася винна цензура. У Піднебесній існує табу на татуювання, яких на тілі спортсмена дуже багато.

Журналіст Тоні Лін продемонстрував фото з ексфутболістом Девідом Бекхемом у фільмі David Beckham Into the Unknown (Девід Бекхем: Подорож в незвідане), який показали на Центральному телебаченні Китаю. Кадри журналіст опублікував у своєму Twitter.

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На фото видно, що Девід нагадує суцільну розмиту пляму. Незачепленим виявилося тільки обличчя футболіста. Як пояснив Тоні Лін, в Китаї існує табу на татуювання, а ними зайняте майже все тіло Бекхема. Користувачі висловили здивування і нерозуміння такою ретушшю. Хтось пожартував, що робили б китайські телевізійники, якби у Девіда тату було на обличчі.

Раніше стало відомо, що британець кожен день на карантині робить собі тату. Чоловік навіть поскаржився, що йому вже не вистачає місця на тілі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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