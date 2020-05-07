Девід Бекхем зазнав цензури на китайському ТБ

На китайському ТБ з Девіда Бекхема зробили розмиту пляму. У всьому виявилася винна цензура. У Піднебесній існує табу на татуювання, яких на тілі спортсмена дуже багато.

Журналіст Тоні Лін продемонстрував фото з ексфутболістом Девідом Бекхемом у фільмі David Beckham Into the Unknown (Девід Бекхем: Подорож в незвідане), який показали на Центральному телебаченні Китаю. Кадри журналіст опублікував у своєму Twitter.

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На фото видно, що Девід нагадує суцільну розмиту пляму. Незачепленим виявилося тільки обличчя футболіста. Як пояснив Тоні Лін, в Китаї існує табу на татуювання, а ними зайняте майже все тіло Бекхема. Користувачі висловили здивування і нерозуміння такою ретушшю. Хтось пожартував, що робили б китайські телевізійники, якби у Девіда тату було на обличчі.

Раніше стало відомо, що британець кожен день на карантині робить собі тату. Чоловік навіть поскаржився, що йому вже не вистачає місця на тілі.

In case you don’t have an idea of the degree of censorship that’s currently going on in China, here is how David Beckham appears on CCTV (apparently tattoo = taboo). All of his tattoos are censored in the hour-long program. pic.twitter.com/Dz4csOrH8Z — Tony Lin (social distancing aka introverting) (@tony_zy) May 5, 2020

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