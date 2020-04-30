Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око

У весняний час починають вкривати землю сотні квітів. Про назви деяких ми навіть не підозрюємо. Підготували для вас добірку з десяти квітів, які ростуть на території України та мають автентичні назви, які їм дали ще наші предки.

Квітник – це частина української хати. Наші прабабусі точно знали питомо українські назви цих поширених у нас квітів. А ви пам'ятаєте їх чи послуговуєтеся міжнародними назвами цих рослин? Пригадайте разом з нами українські назви!

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Вітряниця – це анемон. Є кілька версії такої назви: це грецька назва пов'язана зі словом "вітер", а ще ця квітка хитається від вітру.

Латаття – це водяна лілія. А отримала рослина таку назву, адже її квітки розкидані по воді. Лілія символізує красу та чистоту.

Нагідки – це календула. Пелюстки квітки схожі на маленькі нігтики.

Косарики – це гладіолус. Дійсно схоже на прикрашену квітами косу.

Калачики – це герань або пеларгонія. Придивіться, листя цієї рослини схоже на калачики.

Братки – це анютині глазки. Рослина росте купкою, наче рідня. А символізують ці квіти вірність та відданість.

Ключики – це примула або первоцвіт. Українці полюбляли давати промовисті назви.

Красоля – це настурція. А таку назву рослина отримала за яскраво-червоний колір, який асоціюється з красою. А ще поки квіту у зав'язку, то схожі чимось на пагін квасолі.

Стокротка – це маргаритка. Таку назву дали за стократну кількість пелюсток.

Блават – це волошка. Також це слово означає блакитний колір – блаватний. Символізує квітка веселощі та красу.

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