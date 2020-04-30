Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око

  • 110
українські квіти - фото 1
українські квіти

У весняний час починають вкривати землю сотні квітів. Про назви деяких ми навіть не підозрюємо. Підготували для вас добірку з десяти квітів, які ростуть на території України та мають автентичні назви, які їм дали ще наші предки.

Квітник – це частина української хати. Наші прабабусі точно знали питомо українські назви цих поширених у нас квітів. А ви пам'ятаєте їх чи послуговуєтеся міжнародними назвами цих рослин? Пригадайте разом з нами українські назви!

І ще: Підсніжник чи пролісок? Тест на знання весняних квітів

Вітряниця – це анемон. Є кілька версії такої назви: це грецька назва пов'язана зі словом "вітер", а ще ця квітка хитається від вітру.

Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око - фото 400896

Латаття – це водяна лілія. А отримала рослина таку назву, адже її квітки розкидані по воді. Лілія символізує красу та чистоту.

Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око - фото 400897

Нагідки – це календула. Пелюстки квітки схожі на маленькі нігтики.

Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око - фото 400898

Косарики – це гладіолус. Дійсно схоже на прикрашену квітами косу.

Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око - фото 400899

Калачики – це герань або пеларгонія. Придивіться, листя цієї рослини схоже на калачики.

Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око - фото 400900

Братки – це анютині глазки. Рослина росте купкою, наче рідня. А символізують ці квіти вірність та відданість.

Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око - фото 400901

Ключики – це примула або первоцвіт. Українці полюбляли давати промовисті назви.

Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око - фото 400902

Красоля – це настурція. А таку назву рослина отримала за яскраво-червоний колір, який асоціюється з красою. А ще поки квіту у зав'язку, то схожі чимось на пагін квасолі.

Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око - фото 400903

Стокротка – це маргаритка. Таку назву дали за стократну кількість пелюсток.

Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око - фото 400904

Блават – це волошка. Також це слово означає блакитний колір – блаватний. Символізує квітка веселощі та красу.

Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око - фото 400905

До теми: ТЕСТ: Доповни українські прислів'я про весну правильними словами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
  • Вчора, 16:30
  • 150
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40579
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2255108
Загрузка...
Новини