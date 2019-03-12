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Молодий батько показав, як потрібно розважати дітей: кумедне відео

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Як потрібно розважати дітей - фото 1
Як потрібно розважати дітей / kolobok

Батько дав прекрасний урок, як справитися з багатозадачністю. Ролик уже став вірусним в Twitter.

У мережі набирає популярність ролик з молодим батьком, який знайшов вихід зі складної ситуації і поєднав приємне з необхідним – перегляд футбольного матчу на стадіоні та догляд за маленькою дитиною. Відео швидко стало вірусним в Twitter.

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Цей батько досконало опанував мистецтвом багатозадачності – під час перегляду футбольного матчу він продовжує розважати свою дитину телевізійним шоу на телефоні. В результаті і дитина, і батько виявилися задоволені і добре провели час. А відео за добу набрало майже мільйон переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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