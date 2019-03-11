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Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото

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Діти повторили улюблені смайлики - фото 1
Діти повторили улюблені смайлики / photographybyabimoore.com

Фотограф підготувала кумедний проект, у якому діти показували на собі улюблені смайлики. Ці знімки змусять вас також усміхнутись!

Знайомтесь, Абі Мур (Abi Moore) – талановита дитяча фотограф з Великобританії. Вона сама виховує двох хлопців, які живуть у світі Youtube та ігор. Тому інколи їй здається, що через технології діти спілкують зовсім іншою мовою.

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"Емодзі, здавалось, втілюють це для мене, адже вони є універсальною візуальною мовою, яка виходить за межі національних бар'єрів, але не завжди вікових", – відзначила Абі.

Тому вона поспілкувалась з 20-ма дітьми та розпитала про їхні улюблені смайлики, а тоді попросила їх відтворити на камеру. Дивлячись на ці фото, важко й самому не усміхнутись!

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Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313276

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313277

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313278

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313279

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313280

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313282

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313283

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313284

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313285

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313286

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313287

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313288

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313289

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313290

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313291

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313292

Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото - фото 313293

Джерело всіх фото: photographybyabimoore.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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