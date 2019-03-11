Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото

Фотограф підготувала кумедний проект, у якому діти показували на собі улюблені смайлики. Ці знімки змусять вас також усміхнутись!

Знайомтесь, Абі Мур (Abi Moore) – талановита дитяча фотограф з Великобританії. Вона сама виховує двох хлопців, які живуть у світі Youtube та ігор. Тому інколи їй здається, що через технології діти спілкують зовсім іншою мовою.

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"Емодзі, здавалось, втілюють це для мене, адже вони є універсальною візуальною мовою, яка виходить за межі національних бар'єрів, але не завжди вікових", – відзначила Абі.

Тому вона поспілкувалась з 20-ма дітьми та розпитала про їхні улюблені смайлики, а тоді попросила їх відтворити на камеру. Дивлячись на ці фото, важко й самому не усміхнутись!

Джерело всіх фото: photographybyabimoore.com

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