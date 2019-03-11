Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Телеведучу затролили за дивний принт на платті: фотофакт

  • 49
Принта плаття нагадує користувачам мережі шматки бекону - фото 1
Принта плаття нагадує користувачам мережі шматки бекону / Twitter

Користувачі мережі угледіли схожість оригінального принта одягу з шматками бекону, через що і почали жартувати на цю тему.

Телеведучу Good Morning Britain Кейт Гарравей почали тролити за принт її сукні. На думку користувачів мережі, він нагадує шматки бекону. Свої думки коментатори почали публікувати в Twitter. Колега Гарравей за проектом пожартував, що тепер зрозуміло, чому собаки так і горнуться до колеги, а в студії так багато слини.

І ще: Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують

Відео ефіру було опубліковано в Twitter. У коментарі до нього представники передачі запропонували вгадати, в чому телеведуча з'явиться в ефірі наступного тижня.

Читайте також: Олександр Усик повівся на божевільний вчинок фаната: відеофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
  • 09 березня, 21:23
  • 1104
Холостяк 2019: усі учасниці 9 сезону, які боротимуться за Нікіту Добриніна
  • 08 березня, 21:40
  • 390
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1302117
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл