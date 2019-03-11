Телеведучу затролили за дивний принт на платті: фотофакт

Користувачі мережі угледіли схожість оригінального принта одягу з шматками бекону, через що і почали жартувати на цю тему.

Телеведучу Good Morning Britain Кейт Гарравей почали тролити за принт її сукні. На думку користувачів мережі, він нагадує шматки бекону. Свої думки коментатори почали публікувати в Twitter. Колега Гарравей за проектом пожартував, що тепер зрозуміло, чому собаки так і горнуться до колеги, а в студії так багато слини.

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Відео ефіру було опубліковано в Twitter. У коментарі до нього представники передачі запропонували вгадати, в чому телеведуча з'явиться в ефірі наступного тижня.

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