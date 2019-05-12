Молоді та вродливі: архівні фото відомих зірок 90-х

Популярні всесвітньовідомі акторки та моделі розпочинали свою кар'єру в юному віці. Зараз вони – успішні та багаті, а тоді це були просто красиві дівчата. Дивіться, як вони виглядали в молодості.

Голлі Беррі, Айшварія Рай, Дрю Беррімор, Памела Андерсон та інші. Ви точно знаєте їх, ви бачили фільми з ними, бачили їх на червоних доріжках, проте не знаєте, як вони виглядали тоді, коли ще мріяли про світову популярність. Ми підготували для вас ностальгійну підбірку архівних фото цих зірок.

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