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Назад у минуле: як веселилися діти, коли не було інтернету та смартфонів

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Безтурботне дитинство - фото 1
Безтурботне дитинство

Дітям у 21 столітті важко повірити в те, що раніше ми розважалися без смартфонів і всяких розумних гаджетів. Інтернету в нашому дитинстві теж не було, але ми аж ніяк не сумували з цього приводу.

Насправді – наші розваги були ще веселішими, аніж сучасні. Ось добірка старих дитячих фотографій, які це доводять! Поверніться на трішки в минуле разом з нами ;)

1. Найкращі друзі

Найкращі друзі - фото 320148

2. Гуртом веселіше

Колективні розваги - фото 320152

3. Юні рибалки

Рибалка - фото 320154

4. Хороводи і танці

Назад у минуле: як веселилися діти, коли не було інтернету та смартфонів - фото 320151

5. Запуск паперових корабликів

Назад у минуле: як веселилися діти, коли не було інтернету та смартфонів - фото 320158

6. Запеклі бої гігантів

Дитячі ігри - фото 320153

7. Веселі перегони

Перегони хлопчаків - фото 320160

8. Улюблена гра дівчаток

Маленькі медсестри - фото 320159

9. Покоління сурмачів

Сурмачі - фото 320147

10. ... і маленьких Мерилін Монро

Маленька Мерилін Монро - фото 320157

11. Справжні детективи

Гра у детективів - фото 320156

12. А ще – акробати

Юні акробати - фото 320155

13. Це було шалене дитинство

Гра - фото 320163

14. Але дуже щире

Розваги 70х - фото 320161

15. Залишайтеся дітьми в душі!

Розваги дитинства - фото 320164

ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!

Джерело: culturainquieta
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