Назад у минуле: як веселилися діти, коли не було інтернету та смартфонів

Дітям у 21 столітті важко повірити в те, що раніше ми розважалися без смартфонів і всяких розумних гаджетів. Інтернету в нашому дитинстві теж не було, але ми аж ніяк не сумували з цього приводу.

Насправді – наші розваги були ще веселішими, аніж сучасні. Ось добірка старих дитячих фотографій, які це доводять! Поверніться на трішки в минуле разом з нами ;)

1. Найкращі друзі

2. Гуртом веселіше

3. Юні рибалки

4. Хороводи і танці

5. Запуск паперових корабликів

6. Запеклі бої гігантів

7. Веселі перегони

8. Улюблена гра дівчаток

9. Покоління сурмачів

10. ... і маленьких Мерилін Монро

11. Справжні детективи

12. А ще – акробати

13. Це було шалене дитинство

14. Але дуже щире

15. Залишайтеся дітьми в душі!

ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!