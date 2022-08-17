Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Молода харків'янка розповіла, яка разом з немовлям потрапила під обстріл під час евакуації

  • 48
Молода харків'янка розповіла, яка разом з немовлям потрапила під обстріл під час евакуації - фото 1

Дар'ї, переселенці з Харківщини, вдалося разом з місячною донькою евакуюватися й знайти нову домівку. Однак дорога до Львова видалася для молодої мами з немовлям вкрай небезпечною.

Свою історію порятунку 23-річна дівчина розповіла 24 каналу в рамках проєкту СВОЇ.

І ще: Танки, літаки та бомби: переселенець розповів про початок війни у Харкові

Золочів, що на Харківщині – рідне містечко Дар'ї – розташоване за 30 кілометрів від українсько-російського кордону. І дівчина не вірила, що російські окупанти зможуть зайти так далеко. Проте уже на другий-третій день повномасштабної війни розтрощена ворожа техніка стояла на виїзді з Золочева.

Молода харків'янка розповіла, яка разом з немовлям потрапила під обстріл під час евакуації - фото 511565

Війна спровокувала й кризу з продуктами – годувати малечу було нічим, тож Дар'я вирішила їхати до безпечнішого місця, коли закінчилась дитяча суміш. Вирушили в дорогу 8 березня, а вже 9 березня приїхали до Львова.

Але дорога потягом, яка тривала 14 година, виявилася зовсім не легкою. Крім того, що у вагонах люди були повсюди: сиділи в коридорі та проходах, спали біля туалетів, то ще й Інтерсіті потрапив під обстріл біля Київщини. Машиніст зупинив потяг, а в цей час було чути, як лунали постріли. Тривало це хвилин 20, після чого поїзд рушив далі.

Так молода мама разом з місячною донечкою дісталися до Львова, де й знайшли нову домівку. Повна версія історії порятунку доступна за посиланням.

Читайте також: Евакуація полями та ночівля під "Градами": історія порятунку українки з Херсонщини

пропозиції партнерів
Новини