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Молода харків'янка розповіла, яка разом з немовлям потрапила під обстріл під час евакуації
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Дар'ї, переселенці з Харківщини, вдалося разом з місячною донькою евакуюватися й знайти нову домівку. Однак дорога до Львова видалася для молодої мами з немовлям вкрай небезпечною.
Свою історію порятунку 23-річна дівчина розповіла 24 каналу в рамках проєкту СВОЇ.
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Золочів, що на Харківщині – рідне містечко Дар'ї – розташоване за 30 кілометрів від українсько-російського кордону. І дівчина не вірила, що російські окупанти зможуть зайти так далеко. Проте уже на другий-третій день повномасштабної війни розтрощена ворожа техніка стояла на виїзді з Золочева.
Війна спровокувала й кризу з продуктами – годувати малечу було нічим, тож Дар'я вирішила їхати до безпечнішого місця, коли закінчилась дитяча суміш. Вирушили в дорогу 8 березня, а вже 9 березня приїхали до Львова.
Але дорога потягом, яка тривала 14 година, виявилася зовсім не легкою. Крім того, що у вагонах люди були повсюди: сиділи в коридорі та проходах, спали біля туалетів, то ще й Інтерсіті потрапив під обстріл біля Київщини. Машиніст зупинив потяг, а в цей час було чути, як лунали постріли. Тривало це хвилин 20, після чого поїзд рушив далі.
Так молода мама разом з місячною донечкою дісталися до Львова, де й знайшли нову домівку. Повна версія історії порятунку доступна за посиланням.
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