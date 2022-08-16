На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Танки, літаки та бомби: переселенець розповів про початок війни у Харкові
-
- 48
Чимало українців до останнього не вірили, що росія розпочне повномасштабну війну. Але Микола Гришко з Харківщини був серед тих, хто передчував початок цього пекла. Він розповів, якими були перші дні війни в Харкові, місті, яке досі щодня обстрілюють окупанти.
Микола Гришко прожив у Харкові з 15 років, але вторгнення російських загарбників змусило його покинути рідне місто та знайти прихисток у Львові. Свою історію початку війни переселенець з Харківщини розповів 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ.
Читайте повну історію Миколи тут
Ще до початку повномасштабного вторгнення Микола передчував, що зовсім скоро почнеться війна. Він навіть намагався підготуватись, але до такого неможливо бути готовим. 23 лютого він навіть телефонував своїй лікарці та попереджав про вторгнення, але мало хто в це вірив. Однак 24 лютого життя всіх українців змінилось, адже ніч розрізали вибухи у різних містах.
І тут дзвінок: лікарка подзвонила і сказала, що війна почалась. Я був учасником подій у Чехословаччині, і кажу: уявіть собі, чехи спали, спокійна ніч. А зранку прокинулися – уже танки на вулицях Праги. А в нас тут – лише 80 кілометрів від кордону російського. Танк у середньому по трасі проходить 60 кілометрів. Ну скільки треба, щоб доїхати? Ми можемо і не прокинутися, як уже на вулицях у нас будуть танки, – розповідає чоловік.
Якими були перші дні війни у Харкові
Миколи розповідає, що мешкав у районі індустріальний, який часто ставав ціллю обстрілів. Навіть його дім постраждав, адже його третина згоріла вщент.
Уявіть, квартири вигоріли, хіба що каструлі позалишалися. От крило, де я живу, було прикрито паралельним будинком. А з тильного боку дерева не давали снарядам долітати. Нас бомбили. Нас обстрілювали з танків, бомбили літаки. Дві вакуумні бомби вибухнули біля нас. Уже десь 26 чи 27 лютого не було ні води, ні газу, ні освітлення. Горів будинок. Але коли був артобстріл, то ми вирішили тікати звідти, – ділиться харків'янин.
Спершу Микола планував йти в тероборону, але після артобстрілу перебрався до села і зрештою виїхав до Львова.
Я якось несподівано ухвалив таке рішення… Зібрався швиденько і на Південний вокзал. Там уже квиток одразу взяв, ніч переспав – я у Львові. У мене мрія була – це ж Львів, таке українське місто, люди, бандура, – пояснює переселенець, який привіз і свою бандуру, що колись дісталась йому задарма та стала важливою частиною його життя.
Але й тут він дуже сумує за Харковом та прагне повернутись у рідне місто, а також щиро вірить у нашу перемогу. І ми обов'язково переможемо!
Читайте також: Евакуація полями та ночівля під "Градами": історія порятунку українки з Херсонщини
-
14:26Комісія за зняття готівки стане більшою: у Monobank попередили про зростання тарифів
-
13:54Яким знакам Зодіаку фінансово таланитиме у серпні
-
13:25Усик – Джошуа 2: прогноз букмекерів на реванш
-
12:52До яких лікарів можна звертатись без направлення: відповідь МОЗ
-
12:28Чоловік, який мило знайомить собаку з сусідським котом, підкорив TikTok – відео
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
11:52Кінець ери перельотів по 10 євро: у Ryanair розповіли, які зміняться мандри
-
11:27Дія почала тестувати нові функції для водіїв: що очікувати і як долучитись
-
10:5659-річна Демі Мур захопила розкішною фігурою в бікіні
-
10:26Як правильно помити автомобіль на мийці самообслуговування за мінімум грошей
-
09:55Психологиня назвала 9 ознак психологічного виснаження
-
09:20Як зберегти здоров'я очей, коли працюєш за комп'ютером
-
08:55Що приготувати з кукурудзи: 3 прості та оригінальні рецепти
-
08:217 скоромовок українською, які додають віри у перемогу
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 16 серпня
-
20:53Чим відрізняються психолог, психіатр і психотерапевт: просте пояснення від МОЗ
-
20:21Танки, літаки та бомби: переселенець розповів про початок війни у Харкові
-
19:52Погода в Україні 17 серпня: синоптики попереджають про грози
-
19:26Курс валют в обмінниках: в РНБО розповіли про основні фейки
-
18:56Чому корисно їсти щодня по одному яблуку
-
18:24У бікіні та на каблуках: Кім Кардашян розбурхала кадрами у спортзалі – 18+
-
17:53Як безпечно користуватися громадськими безплатними мережами Wi-Fi: прості поради
-
17:25Друга бустерна вакцинація проти COVID-19: кому не рекомендують робити
-
16:51Це любов: відео з вибагливим котом підкорило мережу
-
15:50Так психіка захищає від стресу: несподівані ознаки, на які варто звернути увагу
-
11:27Дія почала тестувати нові функції для водіїв: що очікувати і як долучитись
- 16 серпня
-
20:21Танки, літаки та бомби: переселенець розповів про початок війни у Харкові
-
15:08"У виконанні двох лярв": в окупованому Криму переклали російською хіт Злати Огнєвіч
-
13:20ТОП 5 найпоширеніших електрокарів в Україні
-
10:2450 фільмів, які "допоможуть зрозуміти Україну": перелік від IMDb
- 15 серпня
-
18:36Евакуація полями та ночівля під "Градами": історія порятунку українки з Херсонщини
-
14:22Полтавські галушки у соусі з куркою: рецепт від шеф-кухаря
-
11:53ТОП 5 високооплачуваних вакансій для підробітку та людей без досвіду
-
08:50Як не потрапити у ДТП: 5 способів, яких не вчать в автошколі
- 14 серпня
-
19:49Під яким соусом смачно посмажити курячі стегна на сковорідці: рецепт на основі пива
-
15:57Шулики з маком: рецепти традиційної української страви на Медовий Спас
-
11:55Нейромережа Midjourney показала свою версію "бавовни" в окупованому Криму
- 13 серпня
-
18:00Грибний суп по-армійськи: польовий рецепт від бійця ЗСУ – відео
-
13:03Чому Спас медовий і до чого тут Маковій: історія свята 14 серпня
- 12 серпня
-
19:32Ліза Глінська приготувала абрикосовий пиріг: рецепт сезонного десерту
-
15:30Як не втратити інформацію на гаджетах: у Держспецзв'язку назвали 3 способи
-
11:31Цвіт Кульбаби – "Йду на війну": пісня для всіх українців, які вже не побачать вільну весну
- 11 серпня
-
15:58Мак повертається: коли в Україні знову запрацює McDonald’s
-
13:22Ось як в Україні змінилися ціни на м'ясо за рік
-
10:22В Україні з'явився застосунок про мінну безпеку "MineFree"
- 10 серпня
-
18:30Як приготувати ніжний печінковий паштет власноруч: рецепт з секретним інгредієнтом
-
15:51Дружина захисника Маріуполя розповіла, як евакуювалась з міста Марії
-
11:25Виплати від ООН для пенсіонерів: фейк чи реальна допомога
- 09 серпня
-
19:19Вибухи в Криму: у Міноборони креативно прокоментували ситуацію
-
15:51Чому українці повинні втікати з-під окупації: дівчина з Маріуполя навела вагомі аргументи