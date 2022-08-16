Танки, літаки та бомби: переселенець розповів про початок війни у Харкові

Чимало українців до останнього не вірили, що росія розпочне повномасштабну війну. Але Микола Гришко з Харківщини був серед тих, хто передчував початок цього пекла. Він розповів, якими були перші дні війни в Харкові, місті, яке досі щодня обстрілюють окупанти.

Микола Гришко прожив у Харкові з 15 років, але вторгнення російських загарбників змусило його покинути рідне місто та знайти прихисток у Львові. Свою історію початку війни переселенець з Харківщини розповів 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ.

Читайте повну історію Миколи тут

Ще до початку повномасштабного вторгнення Микола передчував, що зовсім скоро почнеться війна. Він навіть намагався підготуватись, але до такого неможливо бути готовим. 23 лютого він навіть телефонував своїй лікарці та попереджав про вторгнення, але мало хто в це вірив. Однак 24 лютого життя всіх українців змінилось, адже ніч розрізали вибухи у різних містах.

І тут дзвінок: лікарка подзвонила і сказала, що війна почалась. Я був учасником подій у Чехословаччині, і кажу: уявіть собі, чехи спали, спокійна ніч. А зранку прокинулися – уже танки на вулицях Праги. А в нас тут – лише 80 кілометрів від кордону російського. Танк у середньому по трасі проходить 60 кілометрів. Ну скільки треба, щоб доїхати? Ми можемо і не прокинутися, як уже на вулицях у нас будуть танки, – розповідає чоловік.

Якими були перші дні війни у Харкові

Миколи розповідає, що мешкав у районі індустріальний, який часто ставав ціллю обстрілів. Навіть його дім постраждав, адже його третина згоріла вщент.

Уявіть, квартири вигоріли, хіба що каструлі позалишалися. От крило, де я живу, було прикрито паралельним будинком. А з тильного боку дерева не давали снарядам долітати. Нас бомбили. Нас обстрілювали з танків, бомбили літаки. Дві вакуумні бомби вибухнули біля нас. Уже десь 26 чи 27 лютого не було ні води, ні газу, ні освітлення. Горів будинок. Але коли був артобстріл, то ми вирішили тікати звідти, – ділиться харків'янин.

Будинок Миколи Гришка після ворожих обстрілів / Фото Харківської правозахисної групи

Спершу Микола планував йти в тероборону, але після артобстрілу перебрався до села і зрештою виїхав до Львова.

Я якось несподівано ухвалив таке рішення… Зібрався швиденько і на Південний вокзал. Там уже квиток одразу взяв, ніч переспав – я у Львові. У мене мрія була – це ж Львів, таке українське місто, люди, бандура, – пояснює переселенець, який привіз і свою бандуру, що колись дісталась йому задарма та стала важливою частиною його життя.

Але й тут він дуже сумує за Харковом та прагне повернутись у рідне місто, а також щиро вірить у нашу перемогу. І ми обов'язково переможемо!

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