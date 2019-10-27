Мокрий сніг та похолодання: синоптики попередили про негоду в Україні

В Україні закінчується бабине літо, а на заміну йому приходить зниження температури та дощі з мокрим снігом. Коли чекати похолодання – читайте далі.

Українські синоптики попередили, що вже з 28 жовтня по всій країні очікується поступове зниження температури повітря, а з 29 жовтня прогнозуються опади у вигляді дощів з мокрим снігом.

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"Завтра (28 жовтня) в Україні без істотних опадів, лише у західних областях вдень невеликий дощ; температура вночі 4-9°, вдень 14-19°, у західних та північних областях 9-14°", – йдеться у повідомленні.

А 29 жовтня по всій країні і 30 жовтня на сході, півдні та у Карпатах пройдуть невеликі дощі, місцями з мокрим снігом.

"Температура впродовж вівторка та середи у більшості областей поступово знизиться: нічна до 4° тепла – 2° морозу, денна до 2-7° тепла; на півдні до 7-12° тепла. Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с", – додали синоптики.

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