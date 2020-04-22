Модний нарукавник: дизайнери показали, як використовувати шкарпетки для чхання у лікоть

Нідерландська студія дизайну Raw Color запропонувала новий модний тренд – стильні нарукавники для чхання та кашлю в лікоть. Можливо, ця ідея стане популярною й не тільки на період пандемії коронавірусу.

Студія дизайну Raw Color запропонувала використовувати стильні шкарпетки як накладки на лікоть, в які можна чхати, а значить уберегти оточуючих від поширення вірусних інфекцій. Ця ідея виникла після порад медекспертів при кашлі або чханні використовувати лікоть замість рук. А нарукавники для чхання в лікоть, винайдені Raw Color, допоможуть зберігати одяг чистим.

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Автори ідеї виходили з інформації, що віруси можуть зберігатися на тканині до п'яти днів, а значить, людина, яка чхає в лікоть у повсякденному одязі ризикує поширити вірус по всьому будинку. Після використання накладка скручується і відправляється в пральну машину.

Цікаво, що студія зовсім не збирається виробляти продукт, а лише запропонувала лайфхак. Кому сподобалася ця ідея, сам може створити собі такий нарукавник для чхання.

"У період пандемії нам захотілося запропонувати людям лайфхак, яким може скористатися кожен без додаткових витрат. Під час брейнстормінгу ми зрозуміли, що шкарпетки мають ідеальну форму, і їх легко натягнути на лікоть. І, звичайно, у всіх нас знайдуться розпаровані шкарпетки, які можна перетворити в пов'язку на лікоть", – пояснив представник студії.

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