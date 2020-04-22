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Кончіта Вурст відмовився від жіночого образу: як зараз виглядає переможець Євробачення

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Кончіта Вурст відмовився від жіночого образу: як зараз виглядає переможець Євробачення - фото 1

Переможець міжнародного музичного конкурсу Євробачення в Копенгагені у 2014 році, австрійський співак Томас Нойвірт, відомий під ім'ям Кончіти Вурст, відмовився від жіночого образу. Артист почав ділитися з шанувальниками брутальними знімками.

На знімках видно, що 31-річний Томас Нойвірт практично відмовився від яскравого макіяжу, накладних вій і нарощеного волосся. Втім, як зізнається артист, іноді він все ж входить в образ і яскраво фарбується і надягає парик.

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"Якщо я переодягаюся в жінку, це не означає, що я відчуваю себе жінкою або хочу стати жінкою", – пояснив артист. Томас Нойвірт додав, що він пишається образом Кончіти, який викликав справжній фурор на Євробаченні.

"Я почав з діви в золотій сукні, а тепер я бородатий дрег-співак (артист, який використовує жіночі образи) в черевиках", – розповів Нойвірт.

Співак зараз також перебуває на карантині. Аби не нудьгувати самому і не давати нудьгувати своїм підписникам, Томас Нойвірт активно ділиться в Instagram знімками. Дивіться, як артист виглядає зараз:

Кончіта Вурст відмовився від жіночого образу: як зараз виглядає переможець Євробачення - фото 399445

Кончіта Вурст відмовився від жіночого образу: як зараз виглядає переможець Євробачення - фото 399446

Кончіта Вурст відмовився від жіночого образу: як зараз виглядає переможець Євробачення - фото 399447

Кончіта Вурст відмовився від жіночого образу: як зараз виглядає переможець Євробачення - фото 399448

Кончіта Вурст відмовився від жіночого образу: як зараз виглядає переможець Євробачення - фото 399449

Кончіта Вурст відмовився від жіночого образу: як зараз виглядає переможець Євробачення - фото 399450

Кончіта Вурст відмовився від жіночого образу: як зараз виглядає переможець Євробачення - фото 399451

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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