Любовне гніздечко Коко Шанель виставили на продаж: атмосферні фото

Вже не перший рік рієлтори намагаються продати занепалий особняк, який вважається "любовним гніздечком" Коко Шанель і впливового герцога Вестмінстерського Х'ю Гросвенора. Колись розкішний літній будиночок Rosehall Estate розташований в Шотландії.

На жаль, від колишньої краси, яку створювала Коко власноруч, не залишилося і сліду, хоча свого часу в цих апартаментах затримувалися люди зі світовою популярністю.

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Зовсім недавно на просторах мережі з'явилися дивовижні кадри, які вдалося зняти досліднику Метту Нейдіну. Його прагнення доторкнутися до таємниці життя великого модельєра і непересічної жінки Габріель Бонер Шанель, більше відомої як Коко Шанель, увінчалися успіхом, і він зміг потрапити всередину занедбаного замку Rosehall Estate.

Rosehall Estate, розташований на території величезного маєтку (його площа перевищує 283 га), стоїть неподалік містечка Лерг. Цей старовинний особняк звели ще в 1820 році, але кілька разів його перебудовували через пожежі. І найцікавіше, що в його реконструкції Коко Шанель брала безпосередню участь як дизайнер.

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