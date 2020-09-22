Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Любовне гніздечко Коко Шанель виставили на продаж: атмосферні фото

  • 19
Rosehall Estate - фото 1
Rosehall Estate / thecanadian

Вже не перший рік рієлтори намагаються продати занепалий особняк, який вважається "любовним гніздечком" Коко Шанель і впливового герцога Вестмінстерського Х'ю Гросвенора. Колись розкішний літній будиночок Rosehall Estate розташований в Шотландії.

На жаль, від колишньої краси, яку створювала Коко власноруч, не залишилося і сліду, хоча свого часу в цих апартаментах затримувалися люди зі світовою популярністю.

І ще: Архітектори звели ідеальний дім для відпочинку в Нідерландах: фото

Зовсім недавно на просторах мережі з'явилися дивовижні кадри, які вдалося зняти досліднику Метту Нейдіну. Його прагнення доторкнутися до таємниці життя великого модельєра і непересічної жінки Габріель Бонер Шанель, більше відомої як Коко Шанель, увінчалися успіхом, і він зміг потрапити всередину занедбаного замку Rosehall Estate.

Rosehall Estate, розташований на території величезного маєтку (його площа перевищує 283 га), стоїть неподалік містечка Лерг. Цей старовинний особняк звели ще в 1820 році, але кілька разів його перебудовували через пожежі. І найцікавіше, що в його реконструкції Коко Шанель брала безпосередню участь як дизайнер.

Любовне гніздечко Коко Шанель виставили на продаж: атмосферні фото - фото 426790

Любовне гніздечко Коко Шанель виставили на продаж: атмосферні фото - фото 426791

Любовне гніздечко Коко Шанель виставили на продаж: атмосферні фото - фото 426792

Любовне гніздечко Коко Шанель виставили на продаж: атмосферні фото - фото 426793

Любовне гніздечко Коко Шанель виставили на продаж: атмосферні фото - фото 426794

Це цікаво: У США продають квартиру з вічним запасом пива

Джерело: thecanadian
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
  • 20 вересня, 12:20
  • 122
5 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
  • 19 вересня, 15:15
  • 92
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2530099
Загрузка...
Новини