6 способів використати шкарпетки не за прямим призначенням

Якщо твої шкарпетки мають властивість регулярно губити свою пару – не біда. Можеш їх використовувати не лише для того, щоб тримати ноги в теплі. Ми поділимося кількома смішними та незвичайними способами подарувати друге життя шкарпеткам.

Шкарпетки можуть не лише гріти ваші ноги, а й стати чудовим чохлом для смартфона або ж підстаканником. Але це далеко не все.

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1. Чохол для смартфона

Відріж у старої шкарпетки носки, зверни вдвічі й одягни на біцепс. Всередину отриманої кишені можна покласти смартфон або ключі під час пробіжки.

2. Чохол для парасольки

Якщо покласти у щільну (наприклад, спортивну шкарпетку) мокру парасольку, це допоможе зберегти навколишні предмети сухими.

3. Підсклянник

Згорнута втричі шкарпетка стане відмінним "підсклянником" для банки пива (або коли). Рідина не нагріється від тепла рук, а руки, навпаки, не замерзнуть.

4. Прихватка

Щільна шкарпетка стане в пригоді, якщо вам терміново треба вийняти з духовки гарячу сковорідку, а всі прихватки перуться у машинці. Головне – згорнути її у кілька шарів, аби не обпектися.

5. Освіжувач взуття

Щоб позбутися неприємного запаху у взутті, відріжте від старої шкарпетки приблизно 10 см, насипте всередину соди, щільно перетягніть гумкою і покладіть на 24 години всередину взуття.

6. Кишеня

Зі шкарпетки, пришитої до вивороту пояса джинсів, вийде відмінна таємна кишеня, куди можна заховати готівку або банківську картку, якщо ви збираєтеся гуляти нічною Троєщиною. Якщо з такої кишені гроші й зникнуть, то, ймовірно, відразу разом зі штанами.

Тепер ви можете подарувати друге життя старим шкарпеткам, а також полегшити собі життя, до прикладу, під час ранкової пробіжки або приготування їжі.

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