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Моделі-близнюки знялися у прозорих бюстгальтерах: пікантні кадри (18+)

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Матильда і Паулін Танто - фото 1
Матильда і Паулін Танто / instagram

Сестри-моделі Матильда і Паулін Танто опублікували провокаційне фото, на якому постали у відвертому образі. Верхня частина спідньої білизни дівчат не приховує їхніх принад.

Моделі-близнюки бренду спідньої білизни Fashion Nova Матильда і Паулін Танто опублікували відвертий знімок, на якому позують в бюстгальтері з прозорої тканини. Так, красуні відображені в прозорих бюстгальтерах Agent Provocateur, через які видно груди, і в шортах – білих і чорних.

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Таку білизну на сайті марки можна придбати за 110 фунтів стерлінгів.

Підписники моделей залишилися у захваті від пікантного знімка. Шанувальники закидали манекенниць компліментами. Хтось навіть зізнавався їм в любові.

Моделі-близнюки знялися у прозорих бюстгальтерах: пікантні кадри (18+) - фото 411498

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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