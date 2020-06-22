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Даша Астаф'єва розбурхала мережу пікантними фото у прозорому купальнику

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Українська артистка та секс-бомба Даша Астаф'єва знялася у відвертому купальнику, який створює "голий" ефект. Спокусливими фото красуня порадувала своїх підписників в Instagram.

На знімках Даша Астаф'єва з'являється в купальнику бежевого кольору з цікавим принтом. Верх комплекту виконані у вигляді топа, а на трусиках з завищеною талією зображений ключ. При цьому такий наряд створює ілюзію, ніби секс-бомба позує й зовсім голою.

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На одному з кадрів Астаф'єва постала з келихом шампанського і полуницею біля скляних дверей. На іншому зображенні співачка відображена за дверима сауни. Образ артистка доповнила зібраним в пучок волоссям і сонцезахисними окулярами.

Даша Астаф'єва розбурхала мережу пікантними фото у прозорому купальнику - фото 411459

Даша Астаф'єва розбурхала мережу пікантними фото у прозорому купальнику - фото 411460

Даша Астаф'єва розбурхала мережу пікантними фото у прозорому купальнику - фото 411458

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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