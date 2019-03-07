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Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)
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Кейт Мосс – британська актриса і супермодель. У 1990-х і 2000-х роках Кейт вважалася найбільш високооплачуваною моделлю у світі! Пропонуємо вам подивитися, як змінилася красуня і як вона виглядає зараз у свої 45 років.
Коли Кейт виповнилося 14 років, її мама накопичила грошей і відвезла працелюбну дівчину на Багами. Саме там на нескладного підлітка звернула увагу господиня лондонського агентства Storm Model Management Сара Дукас. Вона запропонувала Кейт спробувати себе на кастингу в якості моделі. Що було далі, ви напевно здогадуєтеся.
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Саме на початку 1990-х світ захлеснула хвиля андрогінності – розмитість відмінностей між чоловіками і жінками в зовнішньому вигляді. У моду увійшли худі тіла, довге волосся, однаковий одяг. Саме Calvin Klein зумів одним з перших використовувати цю нову тенденцію, популяризувати стиль унісекс. Кейт же ідеально втілювала цей образ.
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У 21 Кейт Мосс вперше знялася оголеною для січневої обкладинки британського журналу Vogue. Вона зруйнувала ідеали краси того часу: в світі моди настала епоха дуже худих моделей-підлітків.
До слова, у юності Кейт дуже страждала через те, що у неї пласкі груди. Вона навіть хотіла зважитися на пластичну операцію. Але згодом зрозуміла, що природа дає найкраще, а саме – індивідуальність. Модель навіть проголосила себе послідовницею супермоделей 60-х років Твіггі.
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За свою кар'єру Мосс брала участь в кампаніях і показах відомих будинків моди: Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci, Chanel, Dior, Versace, Longchamp, Missoni, David Yurman. А за версією журналу Форбс Мосс стала другою за величиною статків топ-моделлю після Жизель Бюндхен.
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Кейт Мосс свого часу була відома не тільки як зірка подіуму, але і як королева веселощів: про її грандіозні вечірки з нагоди і без ходили легенди. Її захоплення забороненими препаратами ледь не коштувало кар'єри.
Знімок на першій шпальті британських таблоїдів, на якому модель нюхає білий порошок, схожий на кокаїн, змінив життя Кейт Мосс. Після цього улюблениця англійців, якій раніше все сходило з рук, позбулася контрактів великих компаній, її перестали запрошувати на фешн-зйомки і модні покази. Цей випадок став серйозним стимулом взяти себе в руки і лягти в реабілітаційну клініку. Тоді її публічно підтримали друзі: Елтон Джон, Стелла Маккартні і Джон Гальяно.
Зараз Кейт активно знімається у кіно та продовжує займатися моделінгом. В лютому 2016 року вона з'явилася на великих екранах в епізодичній ролі в комедії про світ моди "Зразковий самець 2". У березні Кейт зіграла головну роль в музичній короткометражці "Massive Attack: Ritual Spirit". У червні 2016 року Кейт з'явилася у ролі самої себе в кримінальній комедії "Просто неймовірно" про двох богемних подруг, які стали причиною медійного скандалу. У березні 2017 пройшла прем'єра короткометражної комедії "День червоних носів", в якій Кейт Мосс знову зіграла камео-роль.
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