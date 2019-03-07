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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)

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Кейт Мосс судилося зламати традиційне розуміння модельних параметрів - фото 1
Кейт Мосс судилося зламати традиційне розуміння модельних параметрів / W Magazine

Кейт Мосс – британська актриса і супермодель. У 1990-х і 2000-х роках Кейт вважалася найбільш високооплачуваною моделлю у світі! Пропонуємо вам подивитися, як змінилася красуня і як вона виглядає зараз у свої 45 років.

Коли Кейт виповнилося 14 років, її мама накопичила грошей і відвезла працелюбну дівчину на Багами. Саме там на нескладного підлітка звернула увагу господиня лондонського агентства Storm Model Management Сара Дукас. Вона запропонувала Кейт спробувати себе на кастингу в якості моделі. Що було далі, ви напевно здогадуєтеся.

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Саме на початку 1990-х світ захлеснула хвиля андрогінності – розмитість відмінностей між чоловіками і жінками в зовнішньому вигляді. У моду увійшли худі тіла, довге волосся, однаковий одяг. Саме Calvin Klein зумів одним з перших використовувати цю нову тенденцію, популяризувати стиль унісекс. Кейт же ідеально втілювала цей образ.

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312368
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312369

Жінку в чоловікові цікавлять вторинні статеві ознаки: квартира, машина, зарплата...

У 21 Кейт Мосс вперше знялася оголеною для січневої обкладинки британського журналу Vogue. Вона зруйнувала ідеали краси того часу: в світі моди настала епоха дуже худих моделей-підлітків.

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312175

До слова, у юності Кейт дуже страждала через те, що у неї пласкі груди. Вона навіть хотіла зважитися на пластичну операцію. Але згодом зрозуміла, що природа дає найкраще, а саме – індивідуальність. Модель навіть проголосила себе послідовницею супермоделей 60-х років Твіггі.

Я давно зрозуміла: те, що дано тобі природою, і є найкраще для тебе. Це твоя індивідуальність. За бажання всі недоліки можна перетворити на переваги

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312372
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312371
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312373

За свою кар'єру Мосс брала участь в кампаніях і показах відомих будинків моди: Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci, Chanel, Dior, Versace, Longchamp, Missoni, David Yurman. А за версією журналу Форбс Мосс стала другою за величиною статків топ-моделлю після Жизель Бюндхен.

Величезна кількість жахливих, помилкових, мерзенних речей була сказана про мене. Я ж можу сказати лише одне: найкраща помста – це успіх

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312365

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312366

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312367

Є в портфоліо Кейт і такі спекотні фото 18+

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312374
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312378
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312375
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312377
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312376

Кейт Мосс свого часу була відома не тільки як зірка подіуму, але і як королева веселощів: про її грандіозні вечірки з нагоди і без ходили легенди. Її захоплення забороненими препаратами ледь не коштувало кар'єри.

Знімок на першій шпальті британських таблоїдів, на якому модель нюхає білий порошок, схожий на кокаїн, змінив життя Кейт Мосс. Після цього улюблениця англійців, якій раніше все сходило з рук, позбулася контрактів великих компаній, її перестали запрошувати на фешн-зйомки і модні покази. Цей випадок став серйозним стимулом взяти себе в руки і лягти в реабілітаційну клініку. Тоді її публічно підтримали друзі: Елтон Джон, Стелла Маккартні і Джон Гальяно.

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312370

Зараз Кейт активно знімається у кіно та продовжує займатися моделінгом. В лютому 2016 року вона з'явилася на великих екранах в епізодичній ролі в комедії про світ моди "Зразковий самець 2". У березні Кейт зіграла головну роль в музичній короткометражці "Massive Attack: Ritual Spirit". У червні 2016 року Кейт з'явилася у ролі самої себе в кримінальній комедії "Просто неймовірно" про двох богемних подруг, які стали причиною медійного скандалу. У березні 2017 пройшла прем'єра короткометражної комедії "День червоних носів", в якій Кейт Мосс знову зіграла камео-роль.

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312380
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312381
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+) - фото 312382

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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