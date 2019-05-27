Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша данка Хелена Крістенсен (18+)

Бездонні бірюзові очі, копиця темного волосся і екзотичні риси обличчя – все це про одну з модних ікон 90-х, данку Хелену Крістенсен. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 50 років!

Хелена Крістенсен – модель, яку сам Джанні Версаче вважав володаркою найкрасивіших ніг у світі. Захоплюються нею й інші зірки модної індустрії: Карл Лагерфельд цінував рідкісний тип фігури Хелени, а Джон Гальяно стверджував, що вона не просто демонструє одяг, а наповнює образи життям і внутрішнім вогнем.

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Хелена народилася в Копенгагені в сім'ї данця і перуанки: завдяки змішаній крові, вона завжди виділялася незвичайною зовнішністю. Будучи творчою дитиною, вона з дитинства захоплювалася фотографією і музикою, а свій перший модельний досвід отримала ще в шість років.

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Справжня слава і визнання прийшли до Хелені в 18 років, коли вона стала переможницею конкурсу краси Міс Данія. Це дало їй право представляти свою країну на Міс Всесвіт. Вищий титул дівчина в результаті не отримала, але привернула до себе увагу і отримала цінний досвід роботи з багатонаціональною аудиторією.

Дизайнери і фотографи оспівували Хелену. У 1994 році вийшов календар Pirelli, на сторінках якого відображена модель. До речі, саме фотосесія з Крістенсен вважається найуспішнішою за всю історію існування календаря. Таблоїди в один голос називають її найсексуальнішою жінкою. Слово "най" стає невіддільним від Крістенсен.

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Ну, а хто ж з нас не закоханий в кліп Кріса Айзека Wicked game, який був визнаний найсексуальнішим відеокліпом всіх часів і народів? І багато в чому завдяки Хелені.

Хелена Крістенсен довгий час була одним з головних Ангелів Victoria's Secret. В епоху до Жизель, Адріани і інших бразильських красунь саме вона відповідала за фірмовий еротичний підтекст рекламних кампаній. Крістенсен також встигла побути художнім керівником журналу Nylon, випустити власну лінію одягу і попрацювати по той бік камери. Модель не закинула своє дитяче захоплення і продовжила фотографувати.

Зараз 50-річна модель продовжує миготіти на сторінках журналів і в соцмережах. У цьому році вона знялася для журналу InStyle, відтворивши свою знамениту фотосесію в сталевому купальнику. Відомий знімок в металевому боді Thierry Mugle з'явився на обкладинці L.A. Style в 1991 році, і модель продемонструвала чудову фігуру 27 років потому!

Також нещодавно модель оголосила про початок співпраці з компанією HUAWEI. Все почалося з поста в Інстаграмі, який рекламує нову модель телефону, пізніше Крістенсен знялася в ролику кампанії і стала обличчям бренду.

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