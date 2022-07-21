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Модель Жизель Олівейра захопила сонячним відео в бікіні
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Популярна модель Жизель Олівейра вкотре підтвердила, що має неймовірний вигляд і без допомоги фоторедакторів. Цього разу красуня продемонструвала розкішну форму на побережжі.
29-річна популярна бразильська модель та ангел Victoria’s Secret Жизель Олівейра підкорює серця шанувальників не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соцмережі інстаграм. Там за вродливою дівчиною стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи. Нещодавно Жизель поділилась сонячним відео на пляжі, яке вкотре демонструє її чудову фізичну форму. Не даремно модель регулярно відвідує спортзал.
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У свіжому відео дівчина у крихітному бікіні гуляє побережжям в американському місті Малібу. Для моделей бренду Victoria’s Secret пляжний сезон тримає увесь рік, тож і Олівейра завжди готова сяяти в купальниках. І літнє відео вже зібрало понад 4 тисячі вподобайок та сотню коментарів з компліментами.
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