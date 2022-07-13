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Брітні Спірс здивувала оголеними фото на відпочинку – 18+
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Співачка Брітні Спірс продовжує ділитись з шанувальниками кадрами зі свого медового місяця. І контент зірка підбирає доволі оригінальний, бо цього разу вона постала зовсім без вбрання.
40-річна американська співачка Брітні Спірс вирішила знову активно ділитись своїми буднями з шанувальниками, тож відновила профіль в інстаграмі, де має понад 41 мільйон підписників. Зараз білявка, яка нещодавно гучно розпрощатись з контролем з боку власного батька, насолоджується медовим місяцем та новим статусом дружини. Але й це не заважає їй ділитись доволі пікантним контентом, що підтверджує новий допис.
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На свіжих фото зірка позує під водою абсолютно без одягу. Звісно ж, деякі місця Брітні приховала, щоб соцмережа не видалила знімки через відвертість. Тим часом шанувальники вже засипали співачку вподобайками та захопленими коментарями. Дехто навіть відзначив, що це нагадує обкладинку для нового альбому. Знайшлись і ті користувачі, які вважають, що Спірс стає ще курйознішою через подібну поведінку.
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