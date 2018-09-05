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Модель XL 2 сезон: усі учасники шоу
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2 сезон шоу "Модель XL" стартувало на екранах 4 вересня. Хто пройшов кастинг та бере участь у проекті –читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Новий сезон "Модель XL" стартував4 вересня і вже встиг викликати чимало емоцій у глядачів. Перший випуск був присвячений кастингам і показав всіх жінок, які зуміли потрапити у проект. Нагадаємо, зіркове журі майже не змінилось і долю дівчат вирішуватимуть ведуча Катерина Осадча, дизайнер Андре Тан, актор Богдан Юсипчук та відома у світі латвійська модель Тетяна Мацкевич.
Це цікаво: Топ-модель по-українськи 2: хто пройшов у новий сезон проекту
Ось учасники, які будуть боротися за звання "Модель XL":
Катя
Запальна дівчина з родини далекобійників, яка знає, як полагодити авто, і як вразити суддів. Білявка отримала чотири "так" від суддів та прізвисько "Катя фура".
Наталя
Ще одна дівчина, яка знає багато авто, отримала пдітримку від журі. Наталя працює таксистом і прийшла на проект для своєї донечки.
Анна
Ця дівчина вразила своїм дефіле та пластичністю, тому отримала максимальну підтримку від суддів. До того ж, дівчина займається кінним спортом.
Міла
Білявка, яка працює помічником адвоката та підкорює своїм декольте Instagram, змусила суддів розділитись у думках, однак проходить далі.
Юлія
Заряд енергії, який подарувала Юля на подіумі, вразив, тому вона отримала шанс пройти далі. До слова, дівчина працює в патологоанатомічному відділі.
Анна
У дівчини вже є досвід у модельній сфері, і її вихід це підвтердив, тому Анна отримала шанс пройти далі.
Анна
Юна красуня має двох дітей та не надто позитивне минуле з чоловіками, однак її харизма підкорила суддів.
Олена
Фігура Олени захопила суддів!
Каріна
Звичайна дівчина з села зуміла показати, що має шанс на модельну кар'єру.
Анна
Не без перепон та непростого завдання від Андре Тана Анна зуміла пройти далі!
Людмила
Тверк прямісінько на подіумі? Людмила справді здивувала суддів своєю поведінкою.
Валерія
Юсипчук Богдан ледь не викрав нову учасницю Модель XL!
Модель XL 2 сезон 1 випуск - дивитись онлайн:
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