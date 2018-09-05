Модель XL 2 сезон: усі учасники шоу

2 сезон шоу "Модель XL" стартувало на екранах 4 вересня. Хто пройшов кастинг та бере участь у проекті –читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Новий сезон "Модель XL" стартував4 вересня і вже встиг викликати чимало емоцій у глядачів. Перший випуск був присвячений кастингам і показав всіх жінок, які зуміли потрапити у проект. Нагадаємо, зіркове журі майже не змінилось і долю дівчат вирішуватимуть ведуча Катерина Осадча, дизайнер Андре Тан, актор Богдан Юсипчук та відома у світі латвійська модель Тетяна Мацкевич.

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Ось учасники, які будуть боротися за звання "Модель XL":

Катя

Запальна дівчина з родини далекобійників, яка знає, як полагодити авто, і як вразити суддів. Білявка отримала чотири "так" від суддів та прізвисько "Катя фура".

instagram.com/modelxl1plus1

Наталя

Ще одна дівчина, яка знає багато авто, отримала пдітримку від журі. Наталя працює таксистом і прийшла на проект для своєї донечки.

instagram.com/modelxl1plus1

Анна

Ця дівчина вразила своїм дефіле та пластичністю, тому отримала максимальну підтримку від суддів. До того ж, дівчина займається кінним спортом.

instagram.com/modelxl1plus1

Міла

Білявка, яка працює помічником адвоката та підкорює своїм декольте Instagram, змусила суддів розділитись у думках, однак проходить далі.

instagram.com/modelxl1plus1

Юлія

Заряд енергії, який подарувала Юля на подіумі, вразив, тому вона отримала шанс пройти далі. До слова, дівчина працює в патологоанатомічному відділі.

instagram.com/modelxl1plus1

Анна

У дівчини вже є досвід у модельній сфері, і її вихід це підвтердив, тому Анна отримала шанс пройти далі.

instagram.com/modelxl1plus1

Анна

Юна красуня має двох дітей та не надто позитивне минуле з чоловіками, однак її харизма підкорила суддів.

instagram.com/modelxl1plus1

Олена

Фігура Олени захопила суддів!

instagram.com/modelxl1plus1

Каріна

Звичайна дівчина з села зуміла показати, що має шанс на модельну кар'єру.

instagram.com/modelxl1plus1

Анна

Не без перепон та непростого завдання від Андре Тана Анна зуміла пройти далі!

instagram.com/modelxl1plus1

Людмила

Тверк прямісінько на подіумі? Людмила справді здивувала суддів своєю поведінкою.

instagram.com/modelxl1plus1

Валерія

Юсипчук Богдан ледь не викрав нову учасницю Модель XL!

instagram.com/modelxl1plus1

Модель XL 2 сезон 1 випуск - дивитись онлайн:

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