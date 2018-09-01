Київ вдень та вночі 5 сезон: усі герої популярного серіаліті

На екрани вийшов 5 сезон серіаліті "Київ вдень та вночі", у якому ми побачили як старих знайомих, так і нові обличчя. Учасники проекту спробують підкорити Київ, та чи вдасться їм це? Знайомтеся з героями проекту!

У новому сезоні серіаліті "Київ днем і вночі 5" відбулося повне перезавантаження! У нових епізодах з'явилися нові герої. До вашої уваги список та коротка біографія всіх учасників.

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Герої Київ вдень та вночі 5

Макс Сосновський

Вік: 23 роки

23 роки Рідне місто: Могилів-Подільський

Це найвідоміший фізрук України і за сумісництвом учасник реаліті "Топ-модель по-українськи"! У минулому Макс справді працював вчителем фізкультури, а зараз він – модель, танцюрист, блогер. Хлопець обожнює драйвові столичні тусовки. Для себе він вирішив чітко – Київ просто створений для Сосновського, а Сосновський для Києва.

Макс

Макс мріє підкорити світові подіуми і втерти всім ніс, а його життєве кредо – "Бачу ціль не бачу перешкод".

Назар Кухаренко

Вік: 25 років Рідне місто: Миколаїв

Назар дуже привабливий, але при цьому небезпечний хлопець. Він – хитрий, проникливий, прагматичний, вміє майстерно маніпулювати і замітати сліди. У досягненні поставлених завдань не гребує нечесними способами. Він завжди досягає поставленої мети, хоч чого б це йому коштувало. Навіть найближчі люди не знають напевно, якийсь Назар насправді. Він вміє грати почуттями інших людей, адже маніпуляції – його головна зброя. Швидше за все, ви вже бачили його в серіаліті, але під ім'ям Марк. Чому так – стане відомо в 5 сезоні!

Назар

Глобальна мета хлопця – сколотити капітал і побудувати життя за своїми правилами: мати хороший будинок, гроші і надзвичайно красиве життя з жінкою.

Поліна

Вік: 25 років

25 років Рідне місто: Київ

Вродлива, розумна дівчина із забезпеченої сім'ї. Працює у ресторані батьків директором з розвитку. Вірна й віддана, але свого не віддасть. Зовсім нещодавно коханий чоловік освідчився їй – вона відповіла "так!". У своєму житті вона не зазнавала серйозних труднощів, вважає себе дуже щасливою. Мріє, щоб у неї була така ж міцна сім'я, як і у її батьків. Вірить, що покохати можна лише один раз і на все життя.

Поліна

Настя

Вік : 18 років

: 18 років Рідне місто: Дніпро

Анастасія ніколи не мала хлопця. Її виховували бабуся і дідусь. Дівчина зі своїм сприйняттям світу і оточуючих. Порядна і правильна, наївна і завжди з позитивним ставленням до життя! Вона впевнена, що якщо ти добрий і справедливий, можеш сподіватися, що люди будуть платити тобі тим самим. Вона завжди виступає за чесність.

Настя

Учасниця має досвід роботи офіціанткою, але хоче вступити до університету.

Ярослава

Вік: 19 років

19 років Рідне місто: Хмельницький

У Ярослави зав'язалися перші серйозні стосунки ще у школі, але хлопець вступив до київського вишу і поїхав. Батько заборонив їй навчатися в іншому місті, але дівчина прийняла самостійне рішення вступити до столичного універа разом з коханим. Своїми сильними якостями Ярослава вважає цілеспрямованість та сміливість.

Ярослава

Вона на багато що готова заради кохання, адже вірить: справжні чоловіки не брешуть, не зраджують і не здатні образити.

Аліна

Вік: 21 рік

21 рік Рідне місто: Київ

Аліна обожнює крутити чоловікам голови. Її головні козирі – сексуальність, звабливість та хитрість. Користуючись своїми плюсами, вона у всьому шукає вигоду! Небезпечні ігри розганяють її кров. Аліна без краплі сумнівів готова порушувати правила і заборони, головне, щоб це було весело і принесло їй користь! Ненавидить програші, тому завжди прагне виграти за будь-яку ціну.

Аля

Героїня мріє про фінансову незалежність у великому місті. Вважає, що вона розвивається, щоб у майбутньому ніколи не працювати.

Семен

Вік: 22 роки

22 роки Рідне місто: Миколаїв

Професійний барабанщик, працював у різних колективах, наприклад в групі "5 vymir". Саме з такими хлопцями хорошим дівчаткам не дозволяють гуляти мами. А от і дарма! Цей зухвалий хуліган – не тільки чарівних красавчик, а й справжній лицар. Він готовий хоч кожен день рятувати принцес від драконів під драйвовий саундтрек. Водночас цей красень волелюбний і упертий, а ще – здатний на необдумані вчинки, з ним завжди ризиковано, зате цікаво!

Семен

Паша

Вік: 26 років

26 років Рідне місто: Одеса

Павло – власник СТО, і він – мрія будь-якої дівчини. Розуміючий, уважний, турботливий, люблячий... Завжди захистить і допоможе. Хлопець мріє знайти свою маму, яка зникла, й переконатися в тому, що вона жива.

Паша

Альбіна

Вік: 26 років

26 років Рідне місто: Сумщина

Альбіна працює дитячим аніматором в івент-агентстві. Дівчина страждає через свою непривабливу зовнішність і зайву вагу. При цьому недосконале тіло може приховувати найдобріше серце. Вона завжди прийде на допомогу, вирішить будь-яку проблему і втішить у скрутну хвилину. У ній сусідять альтруїзм, реалізм, прямолінійність і тверезомислення. Та вона зовсім забуває цінувати себе.

Альбіна

Олександр Володимирович

Вік: 30 років

30 років Рідне місто: Чернігів

Зведений брат Гени (по мамі). Все життя змагався і сварився зі старшим братом, адже вони абсолютно різні. У Саші загострене почуття справедливості, він ніколи не переступить межу закону. Із самого дитинства знав, що буде на варті порядку і закону, тож зараз працює старшим слідчим.

Олександр

Зараз чоловік мріє про сім'ю з Альбіною.

Христина

Вік: 15 років

Донедавна дівчина навчалася за кордоном у закритому пансіоні. Допитлива, розумна і креативна – розвинена не по роках. Вона прагне пізнати реальне життя, про яке знає лише з книжок та фільмів. Христина практично не жила з мамою, від чого дуже страждають стосунки з нею. Вони абсолютно не знають одна одну, тому дівчина мріє про справжню сім'ю.

Христя

Олежка

Вік: 21 рік

21 рік Рідне місто: Луганськ

Стиліст-гример, який не приховує своєї нетрадиційної орієнтації. Олежка – професійний таролог, 7 років займався боксом та навіть написав роман. Харизматичний і екстравагантний хлопець не уявляє свого життя без яскравих барв. Переконаний, що жити потрібно в своє задоволення, не звертаючи уваги на стереотипи. Олежка мріє переїхати до США.

Олежка

Настя

Вік: 26 років

26 років Рідне село: Старі Петрівці Київської області

Дівчина в 16 років осиротіла, тож покинула навчання за кордоном за сімейними обставинами.

Єдина рідна для неї людина – старша сестра. Настя доволі імпульсивна й ризикова, при цьому чуйна й віддана, готова на все заради коханого. Мріє стати хорошою людиною і залишитися такою незалежно від обставин.

Настя

Богдан

Вік: 23 роки

Родом із невеликого міста, у Києві працює фотографом. Привабливий красунчик із сумними очима, що звик бути в центрі уваги, і може справляти враження затятого нарциса і егоїста, зацикленого на собі і власній самореалізації. При цьому під маскою самозакоханого бабія ховається ранима й чуйна людина – справжній романтик, глибоко надламаний у минулому, що наклало сильний відбиток і змушує його сумніватися в існуванні справжнього кохання.

Бодя

Мріє заробити достатньо грошей, щоб ніколи, ні від кого, ні в чому не залежати… і стати комусь по-справжньому потрібним.

Оксана

Вік: 22 роки

22 роки Рідне місто: Львів

Оксана приїхала до столиці зі Львова, щоб повернути своє кохання. Дівчина думала, що вони будуть разом усе життя. А через рік він сказав їй, що кохає іншу. Та згодом Оксана познайомилася з Богданом. І… хоча, решту ви вже дізнаєтеся з серіаліті Київ вдень та вночі.

Оксана

Епіфаніо

Вік: 22 роки

22 роки Рідне місто: Валенсія

Привабливий венесуелець переїхав до Києві через нові перспективи в кар'єрі. Він – івентер, модель, телеведучий та спортсмен. Авантюрист, для якого ризик – справжній наркотик. Віртуозний маніпулятор, тому завжди отримує те, що хоче. Звик порушувати чужі і створювати власні правила. Полюбляє грати почуттями, але не заграватися. Любить жінок, вони відповідають йому взаємністю.

Епіфаніо

Карина

Вік: 20 років

20 років Рідне місто: Хмельницький

Ефектна і сексуальна Карина працює адміністратором у салоні краси і мріє про велику сцену. Дівчина вважає, що кохання не буває. Є лише взаємовигідні стосунки… Розумна і красива, вміє привертати увагу чоловіків. Ці якості вона перетворила на свою головну зброю. Разом із тим розуміє, що насправді вона звичайна дівчина з провінції, від чого почувається невпевнено.

Карина

Саша

Вік: 20 років

20 років Рідне місто: Київ

Блазень, балагур і авантюрист із вогником в очах. Ніколи не має грошей, завжди в боргах. За фахом Саша – художник-архітектор, але вважає, що будь-яка офіційна робота – це рабство. У своєму прагненні легко і швидко заробити абсолютно не знає міри. Та його добродушність і чарівність не дозволяють довго на нього сердитися, тому йому все завжди сходить з рук.

Саша

Справжній магніт неприємностей для всіх мешканців квартири. Не уявляє свого життя без найкращого друга – єнота Семена.

Андрій Борисович

Вік: 50 років

Андрій любить керувати своїм життям, бізнесмен. Чоловік любить порядок у всьому, особливо що стосується особистого життя і роботи. Серед фавориток Андрія – самодостатні жінки, яким не прощає зраду. Нікому не зізнається, що в душі великий романтик. Був двічі одружений, але не збирається зупинятися на досягнутому.

Захоплюється чоловік дорогими машинами, футболом і клубною мухзикою.

Андрій

Артур

Вік: 22 роки

22 роки Рідне місито: смт Веселе

Азартний і небезпечний спокусник дівчат. Раніше був учасником популярного шоу "Х-фактор".

Артур

Рита

Вік: 25 років

25 років РІдне місто: Одеса

Дівчина безперено має привабливу зовнішність і вибуховий характер. Красуня не звикла відмовляти собі у задоволенні, адже вона з багатої сім’ї. Ненавидить побут і нудьгу. Цінує в хлопцях активність, веселу вдачу і щедрість.

У дівчини складні взаємини з батьком. Ревнує його до його пасії, адже вважає, що лише вона має право бути найголовнішою жінкою у його житті. Д слова, батьком доводиться Риті Андрій Борисович – один із учасників шоу, про якого ми згадували вище.

Рита

Яна

Вік: 39 років

39 років Рідне місто: Умань

Жінка, яка не закохується у будь-кого, надає перевагу статусним чоловікам. Яна не терпить конкуренції серед жінок, тому єдина і найкраща подруги дівчини – мама.

Яна

Ліля

Жінка, якій завжди 18. Вправно вміє застосувати свою ефектну зовнішність та розум, завдяки чому дівчині чудово получається маніпулювати чоловіками. Самодостатня – звикла до фінансової стабільності та комфорту.

Ліля

Геннадій Малахов

Вік: 34 роки

34 роки Рідне місто: Чернігів

Геннадій ще той авантюрист, який постійно потрапляє в цікаві історії. Полюбляє жінок та спорт, ну і без ризику нікуди. Чоловік завжди готовий підтримати у важку хвилину, дуже цінує дружбу та кохання.

Геннадій Малахов

Віка

Вік: 26 років

Красуня родом із Вінницької області. Фіналістка шоу "Супермодель по-українськи". Дуже чуттєва дівчина, яка завжди говорить правду. Не може довго бути з чоловіками, які хочуть перетворити її на просту домогосподарку.

Віка

Тася

Вік: 17 років

17 років Рідне місто: Київ

Тася – важкий підліток і робить все, що заманеться. Маніпулює людьми. У неї немає ні авторитетів, ні "гальм". Джерело драматичних проблем. У неї ще не було стосунків із хлопцем, але вона мріє швидше стати дорослою і дізнатися, що ж таке справжнє доросле кохання.

Тася

Віктор

Вік: 35 років

35 років Рідне місто: Луцьк

Не старіючий душею веселун – у нього в запасі знайдеться жарт на будь-який випадок. Але сміх – лише спосіб захиститися від проблем. Упевнений, що знає життя.

Віктор

Марія

Вік: 37 років

37 років Рідне місто: Киїів

Закохана у столицю. Справжня жінка – ну дуже емоційна. Командир у спідниці. Колишня дружина Віктора. Мріє влаштувати особисте життя і почати жити для себе.

Марія

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