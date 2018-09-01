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Топ-модель по-українськи 2: хто пройшов у новий сезон проекту
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Шоу "Топ-модель по-українськи" вже стартувало на екранах. Хто пройшов кастинг у другий сезон та як знайти щасливчиків в Instagram - читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Новий сезон "Топ-моделі по-українськи" стартував 31 серпня і вже встиг викликати чимало емоцій у глядачів. Перший випуск був присвячений кастингам і показав всіх хлопців та дівчат, які зуміли потрапити у проект. Ось 30 учасників, які будуть боротися за звання Топ-моделі по-українськи" :
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Головньова Аліса (19 років, Харків)
Дівчина займається кінним спортом, катається на лижах, навчається в юридичному університеті на факультеті прокуратури. Аліса закінчила модельну школу, але не хоче на цьому зупинятись.
Дихан Юлія (23 роки, Одеса)
Спершу дівчину хотіли відправити на шоу "Від пацанки до панянки", однак все ж судді дали шанс Юлії.
Коробко Олександр (21 рік, Київ)
Зовнішність цього юнака, який навчається у Києво-Могилянській академії на маркетолога, нагадала суддям Джастіна Бібера. Хлопець мріє стати моделлю, як і його батько, який давно покинув родину.
Тітова Валерія (18 років, Київ)
Харизматична дівчина підкорила суддів своєю впевненістю та незвичайною зовнішністю. Щоправда, її батько ще й пастир, який зовсім не у захваті від мрій Валерії. Тепер красуня хоче довести всім, що модельний бізнес - це не вульгарно.
Езеджі Джоні (19 років, вайнер)
Гердов Сергій (26 років, м. Токмак, Запорізька обл)
Хлопець не лише сам займається футболом, а й тренує дитячу команду. Однак цього замало для реалізації себе, тому він хоче стати моделлю. Особливе враження він справив на Сергія Нікітюка.
Топоринський Дмитро (28 років, Васильків, Київська обл.)
Брат Дмитра страждає аутизмом, тому хлопець хоче допомогти йому всіма своїми силами та звернути увагу на цю проблему. Щирість та яскрава зовнішність змусила суддів майже одноголосно прийняти його у проект.
Крутова Ярослава (25 років, Харків)
Дівчина з тілом у татуюваннях одразу ж припала до душі суддям шоу. Сама Ярослава вважає, що вона і є моделлю нового покоління.
Беридзе Софія (19 років, Батумі)
Важко повірити, що це перша трансгендерна дівчина у сезоні проекту. Софія пережила нелегке дитинство, адже у школі з неї знущались, однак зараз вона впевнена, що зможе пройти до фіналу.
Ярич Віталій (20 років, Суми)
Хлопець перейшов від життя "на районі" до лаш-мейкера (нарощення вій), а тепер хоче підкорювати модний простір.
Максим Гаврилюк (21 рік, Чернівці)
Максим здобув місце у серед 30 конкурсантів завдяки онлайн-голосуванню.
Діана Цимбал (16 років, Дніпро)
Юна дівчина також перемогла в онлайн-кастингу, щоправда, судді не надто у захваті від поведінки Діани в Instagram та вживання нецензурної лексики.
Степаненко Єгор (23 роки, Київ)
Заради проекту хлопець кинув пити та курити, і тепер хоче досягнути своїх мрій.
Гармаш Валерія (21 рік, м. Харків)
Весела та активна Валерія приїхала на кастинг разом з дівчиною Яною, але не збирається поступатися силами.
Кутішевська Яна (19, м. Подільськ)
"Тендітна та мужня" - саме так охарактеризували судді цю дівчину. Яна прийшла на кастинг зі своєю дівчиною Валерією, і готова перемагати.
Нікуличев Рома
Абу Зейтер Діна
Троян Анна (21 рік, Харків)
Дівчина зізналась, що її життя тісно зв'язане з наркотиками, але вона хоче позбутися цієї залежності та присвятити себе моді.
Кадило Іван (21 рік, м. Львів)
Хлопець прийшов на відбір у рясі та розповідав, як прислуговує у церкві та подає кадило. Щоправда, йому все ж вдалось звернути на себе увагу.
Удовіка Віталій (19, Запоріжжя)
Епатажний бунтівник прагне моди та подіуму, тому йому вдалось все ж вмовити суддів.
Ковальов Денис
Студенцов Сергій
Сукач Дмитро
Іван Кияниця
Карина Шеметова
Козачок Ліза
Максим Осадчук
Бондарь Максим
Польченко Катя
Мацарський Володимир
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