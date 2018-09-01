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Топ-модель по-українськи 2: хто пройшов у новий сезон проекту

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2 сезон Топ-модель по-українськи - фото 1
2 сезон Топ-модель по-українськи / instagram.com/topmodels_ukraine

Шоу "Топ-модель по-українськи" вже стартувало на екранах. Хто пройшов кастинг у другий сезон та як знайти щасливчиків в Instagram - читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Новий сезон "Топ-моделі по-українськи" стартував 31 серпня і вже встиг викликати чимало емоцій у глядачів. Перший випуск був присвячений кастингам і показав всіх хлопців та дівчат, які зуміли потрапити у проект. Ось 30 учасників, які будуть боротися за звання Топ-моделі по-українськи" :

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Головньова Аліса (19 років, Харків)

Дівчина займається кінним спортом, катається на лижах, навчається в юридичному університеті на факультеті прокуратури. Аліса закінчила модельну школу, але не хоче на цьому зупинятись.

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instagram.com/alisagolovneva

Дихан Юлія (23 роки, Одеса)

Спершу дівчину хотіли відправити на шоу "Від пацанки до панянки", однак все ж судді дали шанс Юлії.

Коробко Олександр (21 рік, Київ)

Зовнішність цього юнака, який навчається у Києво-Могилянській академії на маркетолога, нагадала суддям Джастіна Бібера. Хлопець мріє стати моделлю, як і його батько, який давно покинув родину.

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instagram.com/noble_younker

Тітова Валерія (18 років, Київ)

Харизматична дівчина підкорила суддів своєю впевненістю та незвичайною зовнішністю. Щоправда, її батько ще й пастир, який зовсім не у захваті від мрій Валерії. Тепер красуня хоче довести всім, що модельний бізнес - це не вульгарно.

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instagram.com/v.a.m.st

Езеджі Джоні (19 років, вайнер)

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instagram.com/ukr.nigga

Гердов Сергій (26 років, м. Токмак, Запорізька обл)

Хлопець не лише сам займається футболом, а й тренує дитячу команду. Однак цього замало для реалізації себе, тому він хоче стати моделлю. Особливе враження він справив на Сергія Нікітюка.

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instagram.com/gerdov_sergei

Топоринський Дмитро (28 років, Васильків, Київська обл.)

Брат Дмитра страждає аутизмом, тому хлопець хоче допомогти йому всіма своїми силами та звернути увагу на цю проблему. Щирість та яскрава зовнішність змусила суддів майже одноголосно прийняти його у проект.

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instagram.com/topvzi_top

Крутова Ярослава (25 років, Харків)

Дівчина з тілом у татуюваннях одразу ж припала до душі суддям шоу. Сама Ярослава вважає, що вона і є моделлю нового покоління.

instagram.com/kruttova - фото 273582
instagram.com/kruttova

Беридзе Софія (19 років, Батумі)

Важко повірити, що це перша трансгендерна дівчина у сезоні проекту. Софія пережила нелегке дитинство, адже у школі з неї знущались, однак зараз вона впевнена, що зможе пройти до фіналу.

instagram.com/sofiberidze - фото 273583
instagram.com/sofiberidze

Ярич Віталій (20 років, Суми)

Хлопець перейшов від життя "на районі" до лаш-мейкера (нарощення вій), а тепер хоче підкорювати модний простір.

instagram.com/vitalikyarych - фото 273584
instagram.com/vitalikyarych

Максим Гаврилюк (21 рік, Чернівці)

Максим здобув місце у серед 30 конкурсантів завдяки онлайн-голосуванню.

instagram.com/max__simka - фото 273587
instagram.com/max__simka

Діана Цимбал (16 років, Дніпро)

Юна дівчина також перемогла в онлайн-кастингу, щоправда, судді не надто у захваті від поведінки Діани в Instagram та вживання нецензурної лексики.

instagram.com/di.tsm - фото 273588
instagram.com/di.tsm

Степаненко Єгор (23 роки, Київ)

Заради проекту хлопець кинув пити та курити, і тепер хоче досягнути своїх мрій.

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instagram.com/yegor_stepanenko

Гармаш Валерія (21 рік, м. Харків)

Весела та активна Валерія приїхала на кастинг разом з дівчиною Яною, але не збирається поступатися силами.

instagram.com/valeriiaharmash - фото 273591
instagram.com/valeriiaharmash

Кутішевська Яна (19, м. Подільськ)

"Тендітна та мужня" - саме так охарактеризували судді цю дівчину. Яна прийшла на кастинг зі своєю дівчиною Валерією, і готова перемагати.

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instagram.com/yana_kutishevskaya

Нікуличев Рома

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instagram.com/nikulichev_ass

Абу Зейтер Діна

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instagram.com/fwodiealone

Троян Анна (21 рік, Харків)

Дівчина зізналась, що її життя тісно зв'язане з наркотиками, але вона хоче позбутися цієї залежності та присвятити себе моді.

instagram.com/an.trn - фото 273597
instagram.com/an.trn

Кадило Іван (21 рік, м. Львів)

Хлопець прийшов на відбір у рясі та розповідав, як прислуговує у церкві та подає кадило. Щоправда, йому все ж вдалось звернути на себе увагу.

instagram.com/kadyloivan - фото 273598
instagram.com/kadyloivan

Удовіка Віталій (19, Запоріжжя)

Епатажний бунтівник прагне моди та подіуму, тому йому вдалось все ж вмовити суддів.

Топ-модель по-українськи 2: хто пройшов у новий сезон проекту - фото 273599

Ковальов Денис

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instagram.com/denis.koval_

Студенцов Сергій

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instagram.com/studentsov

Сукач Дмитро

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instagram.com/dimasukach

Іван Кияниця

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https://www.instagram.com/ivankiyanitsa/

Карина Шеметова

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instagram.com/black_sugar0102

Козачок Ліза

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instagram.com/boginya_kali_j

Максим Осадчук

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instagram.com/maxsim.osadchuk

Бондарь Максим

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instagram.com/bondarmaxim/

Польченко Катя

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instagram.com/Katya_polchenko

Мацарський Володимир

Топ-модель по-українськи 2: хто пройшов у новий сезон проекту - фото 273611

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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