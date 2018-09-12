Модель XL 2 сезон 2 випуск: хто пройшов у шоу

Другий сезон шоу Модель XL 2 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 2 випуск вийшов на екрани 11 вересня та довів, що пишні жінки красиві. Дивіться нові серії онлайн!

Новий сезон "Модель XL" стартував 4 вересня і вже встиг викликати чимало емоцій у глядачів. Другий випуск за 11 вересня також був присвячений кастингам і показав ще більше красивих жінок, які зуміли потрапити у проект. Нагадаємо, зіркове журі майже не змінилось і долю дівчат вирішуватимуть ведуча Катерина Осадча, дизайнер Андре Тан, актор та найкрасивіший чоловік Богдан Юсипчук та відома у світі латвійська модель Тетяна Мацкевич.

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Ось учасники, які будуть боротися за звання "Модель XL":

Ірина

Ірина Стішок не лише відкрила другий кастинг, а й отримала чотири "так" від суддів.

instagram.com/modelxl1plus1

Катя

Чарівна дівчина навчає дітей танцям, а також і сама з легкістю запалює публіку.

instagram.com/modelxl1plus1

Марія

Дівчина з особливою "сексуальною аурою", якій колись навіть оплатив таксі священик. Хоч судді і розділились у думках, але вона потрапила у шоу.

instagram.com/modelxl1plus1

Наїна

Дівчина з Білорусі стала першою учасницею шоу з татуюваннями, які лише підкреслюють її харизматичність та красу.

instagram.com/modelxl1plus1

Дар'я

Світла жінка, яка хоче довести своїй донечці, що повний - не означає некрасивий. А форми та зовнішність лише допомогли втілювати цю ціль на шоу.

instagram.com/modelxl1plus1

Мілена

Завдяки допомозі у дефіле від Андрія Тана, дівчина отримала шанс показати, чого варта.

instagram.com/modelxl1plus1

Вікторія

Вікторія вже вдруге приходить на кастинг і нарешті отримала шанс пройти далі! Минулоріч вона вразила тим, що працювала вантажником, а тепер - моделінгом.

instagram.com/modelxl1plus1



Наталка

Ця спекотна дівчина зовсім не соромиться демонструвати себе і хоче довести, що може досягнути будь-чого. Фігура та харизма підкорили суддів.

instagram.com/modelxl1plus1

Дар'я

Єдина повна дитина у сім'ї постійно відчувала дискримінацію серед близьких, тому хоче нарешті відчути і себе без комплексів.

instagram.com/modelxl1plus1

Олександра

Дуже впевнена у собі дівчина з фігурою "пісочний годинник", викликала неоднозначні емоції в суддів, однак воно проходить далі.

instagram.com/modelxl1plus1

Вікторія

Колоритна дівчина з Мукачево, яка зовсім не соромиться себе, а також не лізе у кишеню за гострим слівцем. До слова, судді оцінили форми та фігуру Віки, а також подарунок у вигляді вина. Закарпатська Кім Кардашян також буде у шоу.

instagram.com/modelxl1plus1

Анна

Артіст-менеджер Анна вже встигла попрацювати з відомими українськими зірками, а тепер вирішила і сама засвітитись на всю країну. Зовнішність дівчини підкорила суддів.

instagram.com/modelxl1plus1

Модель XL 2 сезон 2 випуск: дивіться онлайн:

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