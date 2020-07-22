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Донька Сінді Кроуфорд знялась голою для японського Vogue (фото 18+)

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Кайя Гербер знялась у сексуальній фотосесії - фото 1
Кайя Гербер знялась у сексуальній фотосесії

Кайя Гербер знялася для трьох обкладинок вересневого номера японського Vogue. Перед об'єктивом дуету фотографів Луїджі Мурено і Янго Хенце модель позувала у мереживному боді Saint Laurent і обтягуючих шкіряних штанах, червоному піджаку і повністю оголеною – в одних лише латексних ботфортах.

Стилізувала зйомку Кайї Гербер фешн-редактор видання Ганна Делло Руссо.

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Однією з обкладинок, а також декількома знімками з кавер-сторі донька Сінді Кроуфорд поділилася в інстаграмі.

Кайя Гербер знялась для Vogue Japan - фото 417014
Кайя Гербер знялась для Vogue Japan

"Вереснева обкладинка Vogue Japan, зроблена Луїджі і Янго! Спасибі всім, хто працював над цим останнім проєктом перед карантином. Ви перевершили всі мої очікування. Важко не сумувати за роботою, коли тебе оточує так багато талановитих людей. Луїджі і Янго, я дуже люблю вас обох! Спасибі!" – написала модель під постом.

В інтерв'ю Vogue Кайя говорила, зокрема, про психічне здоров'я і дала поради, як його зберегти. "Кожен день, прокидаючись, слід вибирати щастя для себе, а не для когось іншого. Не варто покладатися на чужу думку. Те, що показують в медіа, часто лише красива обгортка. Цілком нормально не завжди почуватися чудово. Нормально, що вам іноді буває сумно. Нормально, якщо день не задався. Але про це ми не розповідаємо в соцмережах", – поділилася вона в бесіді.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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