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Коронавірус Карантин

Модель Victoria's Secret роздяглась перед фанами (фото 18+)

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Жизель Олівейра без одягу - фото 1
Жизель Олівейра без одягу / instagram.com/giizeleoliveira

Популярна модель Жизель Олівейра похизувалась звабливою фігурою зовсім без одягу. Такі архівні кадри викликали справжній захват у фанатів!

27-річна бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад 1,3 млн осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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Хоч карантин і позначився на модельних буднях, але Жизель не припиняє тішити фанатів свіжими та архівними кадрами. Нещодавно дівчина похизувалась ефектними формами в гарячій зйомці, для якої позувала на пляжі без одягу. Тут спекотно!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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