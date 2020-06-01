Сексуальна Демі Роуз показала свою гарячу фігуру (фото 18+)

Популярна модель Демі Роуз не припиняє тішити фанатів своєю розкішною фігурою. Ця дівчина точно готова до літа увесь рік!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 14 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Навіть самоізоляція не змусила Демі рідше ділитись пікантними фото з прихильниками, а свіжі кадри з дівчиною майже без одягу це лише підтверджують. Крихітні купальники, а також фото топлес - не дивно, що Роуз щодня збирає все більшу армію фанатів.

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