Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Реперка Cardi B розбурхала Instagram відвертим відео з неочікуваним фіналом (18+)

  • 93
Cardi B шокувала фанів - фото 1
Cardi B шокувала фанів / instagram.com/iamcardib

Відома зірка Cardi B опинилась у центрі уваги мережі завдяки пікантному відео майже без одягу. Але зовсім не розкішні форми виконавиці стали родзинкою ролика, а несподіване закінчення.

27-річна реп-зірка Cardi B вирішила провести час в самоізоляції з користю, тому почала активніше вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 66 мільйонів користувачів. Тут вона ділиться не лише своєю творчістю, а й буднями. Окрім відвертих кадрів у гарячих образах, виконавиця має і чудове почуття гумору.

І ще: Сексуальна Демі Роуз показала свою гарячу фігуру (фото 18+)

Це підтверджує і недавнє відео Cardi B, на якому вона прямує на камеру в гарячому бікіні. 28 мільйонів переглядів та тисячі коментарів - так оцінили несподівано звабливий і кумедний ролик зірки.

Читайте також: Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичним образом на балконі: голе фото (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча стриптизерка та порноактриса Ельза Джин, яка зводить з розуму (18+)
  • 31 травня, 16:20
  • 769
Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
  • 31 травня, 13:00
  • 94
Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
  • 28 травня, 13:00
  • 31459
Загрузка...
Новини