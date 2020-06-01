Реперка Cardi B розбурхала Instagram відвертим відео з неочікуваним фіналом (18+)

Відома зірка Cardi B опинилась у центрі уваги мережі завдяки пікантному відео майже без одягу. Але зовсім не розкішні форми виконавиці стали родзинкою ролика, а несподіване закінчення.

27-річна реп-зірка Cardi B вирішила провести час в самоізоляції з користю, тому почала активніше вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 66 мільйонів користувачів. Тут вона ділиться не лише своєю творчістю, а й буднями. Окрім відвертих кадрів у гарячих образах, виконавиця має і чудове почуття гумору.

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Це підтверджує і недавнє відео Cardi B, на якому вона прямує на камеру в гарячому бікіні. 28 мільйонів переглядів та тисячі коментарів - так оцінили несподівано звабливий і кумедний ролик зірки.

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