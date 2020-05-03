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Леся Нікітюк засвітила пишні груди без білизни: пікантне фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк не перестає радувати шанувальників спокусливими фото. Так, з приходом тепла красуня почала більше часу проводити на свіжому повітрі, перебуваючи у батьківському приватному будинку. І у новій фотосесії зірка засвітила груди у відвертому образі.

Телеведуча Леся Нікітюк на свіжому знімку позувала на плетеному лежаку поруч з невеликими туями, демонстративно прикриваючи обличчя рукою від сонячних променів.

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На ній – короткий топ небесного кольору, зав'язаний на тугий вузол під грудьми. Наряд частково оголив бюст Леді Ле. Зірка телеекранів доповнила пікантний образ чорними порваними джинсами з високою посадкою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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