Зваблива Емілі Ратажковскі показала форми у крихітному бікіні (відео 18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі навіть під час карантину не припиняє тішити фанатів гарячими кадрами. Цього разу дівчина приміряла розкішний купальник.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Навіть в умовах карантину красуня не забуває працювати над власним брендом одягу Inamorata, який із радістю демонструє на собі. Цього разу Емілі зняла пікантне відео у крихітному купальнику, похизувавшись не лише фігурою, а й новинкою у лінійці бікіні.

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