Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Ірина Білик показала архівний кадр в абсолютно несподіваному образі

  • 21
Білик - фото 1
Білик / instagram

Співачка Ірина Білик поділилася яскравим селфі, позуючи в новому образі. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка Ірина Білик активно веде свій акаунт в Instagram.

І ще: Моніка Белуччі показала стрункі ніжки у відвертому вбранні

Нещодавно 50-річна знаменитість виставила яскравий архівний кадр в сторіс, згадавши, як виглядала рівно рік тому. Так, артиста замість ніжної блондинки позувала в пристрасному образі рудоволосої бестії з яскраво-червоною помадою на губах. Тепер же Ірина віддає перевагу більш стриманому стилю, роблячи акцент, в основному на одязі.

Фоловери не пройшли повз, взявшись обговорювати зміни співачки. Гортайте галерею:

Читайте також: Дженніфер Еністон показала коронавірусу f*ck на зухвалому фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
  • 05 травня, 19:30
  • 355
Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
  • 07 травня, 18:21
  • 562
Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony
  • 07 травня, 16:14
  • 236
Загрузка...
Новини