Ірина Білик показала архівний кадр в абсолютно несподіваному образі

Співачка Ірина Білик поділилася яскравим селфі, позуючи в новому образі. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка Ірина Білик активно веде свій акаунт в Instagram.

І ще: Моніка Белуччі показала стрункі ніжки у відвертому вбранні

Нещодавно 50-річна знаменитість виставила яскравий архівний кадр в сторіс, згадавши, як виглядала рівно рік тому. Так, артиста замість ніжної блондинки позувала в пристрасному образі рудоволосої бестії з яскраво-червоною помадою на губах. Тепер же Ірина віддає перевагу більш стриманому стилю, роблячи акцент, в основному на одязі.

Фоловери не пройшли повз, взявшись обговорювати зміни співачки. Гортайте галерею:

Читайте також: Дженніфер Еністон показала коронавірусу f*ck на зухвалому фото