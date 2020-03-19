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Найкрасивіша гравець у покер несподівано звернулась до фанів
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Чарівна гравець у покер та блогерка Сара Андервуд вирішила серйозно звернутись до своїх шанувальників. Дівчина поділилась пікантним фото та доволі однозначною заявою.
35-річна американська фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. Тому, сторінка Сари повна захопливими пейзажами та відвертими знімками.
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Але нещодавно дівчина вирішила змінити своє ставлення до мережі, про що повідомила своїх фанатів під звабливим фото у спідньому.
"Мене більше не цікавить кількість. Я обираю меншу групу ЯКІСНИХ підписників. Я втрачаю мотивацію, аби ділитись частинкою мого життя та мене, а все через огидні коментарі. Я зневажаю чималу частину людей, які за мною стежать. Я встановлюю персональну мету втратити мільйони вас! Мене нудить від ксенофобії, сексизму, антисемітизму, гомофобії, расизму і правих бридких людей, які щодня заходять на мою сторінку. Якщо ця публікація вас засмучує, то це означає, що я кажу про вас. І будь, ласка, відпишіться, адже вас тут не чекають. Йдіть самі або будете заблоковані", – зазначила Сара.
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