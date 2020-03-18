Джіджі Хадід сказала, з чим їсть картоплю фрі, і це рецепт для гурманів

Відома модель Джіджі Хадід хоч і стежить за фігурою, але обожнює шкідливу їжу, які інколи може собі дозволити. Якщо любов зірки до бургерів можна зрозуміти, то улюблений "соус" до картоплі фрі викликає питання.

24-річна американська модель Джіджі Хадід постійно з'являється на обкладинках глянців та сяє на подіумах, тому завжди підтримує себе у чудовій формі. Але це не означає, що красуня не дозволяє собі й калорійних смаколиків. Кілька років тому вона вже зізнавалась, що у захваті від бургерів та має навіть улюблений заклад.

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А нещодавно Джіджі розповіла, що любить їсти картоплю фрі з...картопляним пюре. Це настільки здивувало людей, що навіть ведучий Ентоні Поровскі запитав, як вона вирішила поєднати ці дві страви.

"Я не пам'ятаю, що точно це був за вечір, але, можливо, це було після того, як я вже випила кілька мартіні з маракуєю в Le Chalet, де готують моє улюблене картопляне пюре. Швидше за все, у нас закінчився кетчуп, тож я вмокнула фрі в пюре – еврика", – поділилась модель. І поки користувачі розділились на два табори: шоковані такою дикістю і справжні гурмани, які давно так їдять картоплю з картоплею.

До слова, на блозі Disney food навіть є така страва, і вона виглядає так:

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