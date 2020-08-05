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Модель Victoria's Secret підкорила звабливою зйомкою на пляжі (18+)

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Келлі Гейл у купальнику - фото 1
Келлі Гейл у купальнику / instagram.com/kellybellyboom

Популярна модель Келлі Гейл не припиняє дивувати фанатів своєю розкішною фігурою. З ангелів Victoria's Secret дівчина одна з небагатьох, хто може похизуватись реальним пресом.

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням та особливою вродою стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі ледь не щодня ділиться з фанатами кадрами своїх буднів.

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Нещодавно красуня показала серію пікантних фото і відео під час заходу сонця на побережжі. Звісно ж, Гейл позувала у крихітному купальнику, тому важко не оцінити її розкішну фігуру. Як зазначили коментатори, так виглядає сучасна Афродіта, яка вийшла з морської піни.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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