Дженніфер Лопес вразила зовнішнім виглядом без макіяжу

Співачка і актриса Дженніфер Лопес порадувала свіжим селфі. Шанувальники у захваті від красуні!

Дженніфер Лопес опублікувала в своєму Instagram селфі, на якому вона зображена в спортивному сірому костюмі, який складається зі світшоту з різнобарвним написом "Співчуття" і штанів.

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Її лук доповнили білі кросівки, окуляри в зеленій оправі і великі сережки-кільця. Скуйовджене волосся співачки було зібрано в високий хвіст, який спадав їй на обличчя. "Співчуття – здатність розуміти і ділитися почуттями іншого. Щасливого неділі", – написала під фотографією артистка.

Раніше Джен показала, як вона виглядає вранці. Слід зазначити, що вранці майже без макіяжу Лопес виглядає прекрасно.

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