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Солістка KAZKA кардинально змінила імідж: наша Адель

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Олександра Зарицька - фото 1
Олександра Зарицька / instagram

Співачка Олександра Зарицька показала нове фото у мережі. Фанати порівняли Саші з Аллою Пугачовою.

Українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька опублікувала в Instagram фотографію, де постала в новому образі.

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Днями зірка відсвяткувала своє 28-річчя. У зв'язку з цим вона приміряла на себе образ блондинки. Дівчина одягла світлу перуку, зробила яскравий макіяж і підібрала чорний лук – все це зробило образ чудовим. При цьому прихильники співачки відзначили, що Олександра стала схожа на російську зірку Аллу Пугачову. Хтось знайшов схожість зі знаменитою співачкою Адель.

"Алла Борисівна", "Наша діва", "Адель", – написали фанати. А що думаєте ви?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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