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Модель-трансгендер вперше знялася для Victoria's Secret

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Валентина Сампайо - фото 1
Валентина Сампайо / Pikdo

Бразильська модель і перша модель-трансгендер, яка знялася для обкладинки Vogue, Валентина Сампайо, увійшла в коло перших моделей, які презентують Victoria's Secret.

Наразі її ще не називають офіційним ангелом, але такі зміни в компанії потішили багатьох шанувальників.

І ще: Ангел Victoria's Secret блиснула оголеними грудьми

Про участь 22-річної Валентини у рекламній фотосесії Victoria's Secret стало відомо на її Instagram-сторінці. Модель була одягнена в нову лінійку одягу колекції VS Pink. В іншому повідомленні-відео зірка побажала всім шанувальникам ніколи не припиняти вірити і мріяти.

На таку новину із захопленням відреагувала і почесний ангел Лаїс Рібейро, яка вже встигла привітати Валентину у своєму Twitter: "Перший трансгендер у фотосесії для VS! Це робить мене неймовірно щасливою".

Читайте також: Відео з ангелом Victoria's Secret у басейні підкорює Instagram

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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