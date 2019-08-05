Модель-трансгендер вперше знялася для Victoria's Secret

Бразильська модель і перша модель-трансгендер, яка знялася для обкладинки Vogue, Валентина Сампайо, увійшла в коло перших моделей, які презентують Victoria's Secret.

Наразі її ще не називають офіційним ангелом, але такі зміни в компанії потішили багатьох шанувальників.

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Про участь 22-річної Валентини у рекламній фотосесії Victoria's Secret стало відомо на її Instagram-сторінці. Модель була одягнена в нову лінійку одягу колекції VS Pink. В іншому повідомленні-відео зірка побажала всім шанувальникам ніколи не припиняти вірити і мріяти.

На таку новину із захопленням відреагувала і почесний ангел Лаїс Рібейро, яка вже встигла привітати Валентину у своєму Twitter: "Перший трансгендер у фотосесії для VS! Це робить мене неймовірно щасливою".

First transgender to shoot with Vs! This make me so happy! pic.twitter.com/JydOd2mFQb — Lais Ribeiro (@Lalaribeiro16) August 3, 2019

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