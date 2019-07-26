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Ангел Victoria's Secret блиснула оголеними грудьми
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Модель Алексіна Грем демонструє розкішне тіло. Фанати у захваті від форм моделі!
Алексіна Грем – британська модель, яка приєдналася до клану ангелів знаменитого білизняного бренду в березні. До цього вона брала участь в показі Victoria's Secret в Шанхаї, але офіційний титул і всі привілеї отримала лише в цьому році.
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Відтоді вона почала активно готуватися до нового шоу від гіганта індустрії, дата якого за традицією у секреті. На своїй сторінці в Instagram рудоволоса красуня постійно публікує гарячі пости, де показує бездоганне тіло і апетитні форми. Модель опублікувала пікантне відео, яке створив російський режисер Руслан Пелих. На ньому вона позує в сексуальній білизні, сорочках на голе тіло, а також абсолютно голою.
Короткий ролик суцільно складається з постільних сцен за участю знаменитої моделі, її еротичних танців і спокусливих поз на підлозі. "Працювати з тобою – одне задоволення!", – написала Алексіна.
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