Відео з ангелом Victoria's Secret у басейні підкорює Instagram

Популярна модель Жизель Олівейра потішила фанатів ефектним відео у басейні. Як зізналась дівчина, вона досі не навчилась правильно плавати, але це не зробило запис менш спокусливим.

26-річна бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як мільйон підписників. І це зовсім не дивно, адже красуня майже щодня тішить фанатів свіжими фото зі своїх буднів, світських заходів та зйомок.

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Зараз у Жизель невелика відпустка, тому вона не нехтує можливістю відпочити та похизуватись ідеальними формами у бікіні. А недавнє відео з дівчиною, яка стрибає у басейн, й зовсім зібрало понад 118 тисяч переглядів та чимало компліментів за лічені години. Хоча Жизель додала, що досі не знає, як плавати, але у неї доволі непогано вдається.

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