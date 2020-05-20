Модель Ромі Стрейд шокувала своїми фото у юності

Відома модель та ангел Victoria's Secret Ромі Стрейд показала, як виглядала у підлітковому віці. Це фото справді надихає та додає впевненості!

24-річна нідерландська топ-модель Ромі Стрейд підкорює своєю красою не лише з подіумів та глянців, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де за нею стежать більш як 6,2 млн користувачів. А все тому, що білявка з чарівною усмішкою майже щодня показує своє життя у фешн-індустрії та поза нею.

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Нещодавно красуня зуміла справді здивувати своїх шанувальників фото, як змінилась за 10 років. На колажі можна побачити підлітка Ромі з брекетами, макіяжем та тоненькими бровами, а також сучасну версію однієї із найзвабливіших моделей Victoria's Secret:

instagram.com/romeestrijd

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