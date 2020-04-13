Модель позувала у неправильно одягненому бікіні

Модель і редакторка Наталі Розер поділилася відвертими фото в купальнику, присвятивши знімок актуальній темі карантину.

Відповідну світлину дівчина виклала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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На знімку вона позує в бікіні, топ якого одягнутий навпаки. Через це тканина ще відвертіше підкреслює груди Наталі Розер. "У мене закінчуються карантинні жарти. Підпишіть цю фотографію самі", – написала модель.

Схоже, що більш ніж 1,2 мільйона підписників оцінили старання моделі потішити їх у скрутний час. Наразі допис зібрав майже 37 тисяч позначок "Мені подобається". Також під постом можна побачити велику кількість схвальних коментарів. Гортайте галерею:

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