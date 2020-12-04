Модель Playboy знялася оголеною серед акули у водах Тихого океану: атмосферні фото

Бельгійська модель та зірка Playboy Маріса Папен була оточена акулами у водах Тихого океану. Як з'ясувалося, гола дівчина пірнула до хижачок, щоб зробити атмосферні кадри для нового календаря Earth Family.

Маріса Папен стверджує, що за 45 хвилин зйомки вона спеціально пірнала до галапагоських, рифових і тигрових акул близько 20 разів. Фотосесія пройшла біля узбережжя гавайського острова Оаху.

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"Плавання з акулами – дуже цікавий досвід в моєму житті. Я хотіла зруйнувати стигми і табу, оскільки нагота вважається в нашому суспільстві таким же поганим явищем, як і акули. Потрібно було кинути виклик глядачам, глянувши на цих чудових істот іншими очима", – зізналася 28-річна Папен.

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