Гігантський бюст і нове лице: модель епічно перетворилась у Барбі (фото 18+)

Ця дівчина так захопилась пластичною хірургією та бажанням стати схожою на Барбі, що тепер важко впізнати її на старих фото.

29-річна Кеті за мить приковує до себе погляд, адже її зовнішність демонструє дива хірургії. Дівчина, яка нагадує реальну ляльку Барбі, працює вебкам-моделлю і повністю задоволена своїм образом. Хоча впізнати її на старих знімках не так вже й просто.

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Кеті не розповідає, коли вперше вирішила підкоригувати себе, але зізнається, що просто хотіла виглядати більш жіночно, а з часом просто прагнула свого ідеалу. Тож за останні кілька років дівчина зробила чимало операцій, серед яких зміна форми носа, підборіддя, ботокс у вилиці та в губи, а також збільшення грудей.

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Тож тепер модель зовсім далека від того, якою була раніше, але їй подобаються такі модифікації

"Я змінила свою зовнішність, щоб виглядати більш жіночною, ляльковою та ідеальною, як Барбі", - наголошує Кеті.

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Хоч таке кардинальне перевтілення і дивує, але близькі дівчини не змінили до неї ставлення. Тим часом армія шанувальників Кеті лише збільшується, адже вони готові платити їй за такий сміливий образ.

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