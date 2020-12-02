На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гігантський бюст і нове лице: модель епічно перетворилась у Барбі (фото 18+)
-
- 87
Ця дівчина так захопилась пластичною хірургією та бажанням стати схожою на Барбі, що тепер важко впізнати її на старих фото.
29-річна Кеті за мить приковує до себе погляд, адже її зовнішність демонструє дива хірургії. Дівчина, яка нагадує реальну ляльку Барбі, працює вебкам-моделлю і повністю задоволена своїм образом. Хоча впізнати її на старих знімках не так вже й просто.
І ще: Ця сексуальна модель Maxim захоплює виглядом і перевіряє чужих хлопців (фото 18+)
Кеті не розповідає, коли вперше вирішила підкоригувати себе, але зізнається, що просто хотіла виглядати більш жіночно, а з часом просто прагнула свого ідеалу. Тож за останні кілька років дівчина зробила чимало операцій, серед яких зміна форми носа, підборіддя, ботокс у вилиці та в губи, а також збільшення грудей.
Тож тепер модель зовсім далека від того, якою була раніше, але їй подобаються такі модифікації
"Я змінила свою зовнішність, щоб виглядати більш жіночною, ляльковою та ідеальною, як Барбі", - наголошує Кеті.
Хоч таке кардинальне перевтілення і дивує, але близькі дівчини не змінили до неї ставлення. Тим часом армія шанувальників Кеті лише збільшується, адже вони готові платити їй за такий сміливий образ.
Читайте також: Дівчина тижня: пишногруда фітоняшка Джозелін Кано, яка заводить своїми формами (18+)
-
21:51Дівчина Ілона Маска здивувала мережу фото топлес (18+)
-
21:233 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Гігантський бюст і нове лице: модель епічно перетворилась у Барбі (фото 18+)
-
20:20Ідеальний наряд для відеодзвінків під час карантину: дизайнерка придумала одяг з ковдр
-
19:55Пара з США подолала шлях до Місяця і назад на найдешевшому авто
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:23Сінгапур став першою країною, яка дозволила продаж штучно вирощеного м'яса
-
18:52Безглузді та дивні подарунки на таємного Санту, які змусять сміятись (фото)
-
18:22Гороскоп на 3 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Apple назвала найпопулярніші ігри та додатки 2020 року
-
17:21Розкута Белла Хадід показала гарчі знімки з відвертим декольте
-
16:52Відіграти назад: новий серіал HBO, який стартував успішніше, ніж Гра престолів (трейлер)
-
16:20Ілон Маск назвав терміни, коли людина вперше ступить на Марс
-
15:51У Колумбії велогонщик переміг, впавши на фініші: епічне відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:25Британська активістка каталася на велосипеді по Лондону голою: відверті фото (18+)
-
14:50Відео, на якому дівчина зіпсувала зачіску сусідці у літаку, розбурхало мережу
-
14:22В Україні скасували карантин вихідного дня: що буде далі
-
13:57Дівчина почала ховати від хлопця посуд: причина здивувала мережу
-
13:23Голий ангел: модель Келлі Гейл роздяглась посеред пустелі (фото 18+)
-
12:57Як українці ставляться до локдауну на зимові свята: результати опитування
-
12:19Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати
-
11:56Усміхнені собаки: новий челендж, який підіймає настрій
-
11:20Чому взимку не варто зловживати кавою
-
10:56Пара купила дім з сюрпризом під сходами (фото)
-
20:51Гігантський бюст і нове лице: модель епічно перетворилась у Барбі (фото 18+)
-
18:52Безглузді та дивні подарунки на таємного Санту, які змусять сміятись (фото)
-
16:52Відіграти назад: новий серіал HBO, який стартував успішніше, ніж Гра престолів (трейлер)
-
14:22В Україні скасували карантин вихідного дня: що буде далі
-
12:19Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 грудня
-
07:17Український школяр за одну ніч викрав і розбив три авто
- 01 грудня
-
20:20Скільки повинен тривати ідеальний секс: експерт здивувала поясненням (18+)
-
17:49Очікування та реальність: епічні фото їжі, від яких зникає апетит
-
14:15Які стосунки насправді вам потрібні: простий тест у картинці
-
11:19Щедрий вівторок 2020: як допомогти іншим і відзначити Всеукраїнський день добрих справ
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 грудня
-
07:30Рідкісний Bentley Brooklands продадуть на аукціоні
- 30 листопада
-
22:30Ця сексуальна модель Maxim захоплює виглядом і перевіряє чужих хлопців (фото 18+)
-
20:20Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+
-
18:05Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку
-
16:16ТОП-5 нових серіалів грудня 2020, які точно варто переглянути
-
14:00ТОП 5 затишних фільмів, які подарують зимовий настрій
-
12:00Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 листопада
-
08:27Танці з зірками 2020: хто став переможцем шоу (відео)
-
07:20Погода в Україні 30 листопада: що очікувати в останній день осені
- 29 листопада
-
21:55Дівчина тижня: пишногруда фітоняшка Джозелін Кано, яка заводить своїми формами (18+)
-
18:52Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків
-
15:19Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку