Голий ангел: модель Келлі Гейл роздяглась посеред пустелі (фото 18+)

Популярна модель Келлі Гейл опинилась у центрі уваги мережі через відверте фото, на якому позує зовсім без одягу. Ця дівчина завжди готова сяяти не лише на подіумах, а й навіть серед пустелі.

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням та особливою вродою стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі майже кожного дня ділиться з фанатами кадрами зі своїх буднів.

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Нещодавно дівчина опублікувала інтимний знімок з заходом сонця посеред пустелі, на якому позує абсолютно голою і прикривається лише руками. Важко не помітити розкішні форми моделі і те, як ефектно вона виглядає на цій локації. Тож не дивно, що за короткий час допис зібрав понад 90 тисяч лайків та сотні захоплених коментарів.

instagram.com/kellybellyboom

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