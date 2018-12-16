Дівчина тижня: сексуальна американська фітнес-модель Ана Чері (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ана Чері – одна з найпопулярніших фітнес-моделей у світі.

У мережі повно історій дівчат, які досягли успіхів в модельному бізнесі і стали кумирами мільйонів. Однак накачані сідниці і плоский живіт не завжди з'являються в результаті дієт і посилених тренувань. Часто в цьому допомагають ліпосакція, глютеопластика сідниць і інші технології естетичної медицини. Але є дівчата, які зуміли побудувати досконале тіло за допомогою наполегливих тренувань.

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Ана Чері

Ана Чері не тільки радує всіх красивим струнким підкачаним тілом, а й намагається покращити життя своїх підписників, стимулюючи їх фотографіями. Часом спортивними, часом відвертими.

Ана народилася і виросла у Південній Каліфорнії, у неї було багато братів, тому дівчина з дитинства шукала баланс, як же залишатися жіночною і водночас грати у футбол з хлопцями. Зараз красуні 32 роки і футбол досі серед улюблених видів спорту дівчини.

Відома фітнес-модель Ана Чері

Американську фітнес-модель знають як сміливу дівчину, яка періодично ділиться знімками у стилі ню. Гламурна модель – зірка Instagram з майже 12 мільйонами підписників. На додачу, Ана викладає відео на Youtube, де ділитися секретами схуднення і дієтами. Незважаючи на важкі тренування, їй вдалося зберегти жіночні форми і сексуальність, від якої божеволіють чоловіки. Секрет популярності красуні полягає у бездоганній фігурі і відсутності неприродно пишних форм.

Природа нагородила дівчину смаглявою шкірою, темним волоссям, виразними очима та талантом до позування. Заціни, як Ана позує, заодно й насолоджуйся гарячими знімками фітнес-моделі:

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