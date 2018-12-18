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Ангел Victoria's Secret шокувала зйомкою зі змією

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Ельза Хоск топлес зі змією - фото 1
Ельза Хоск топлес зі змією / instagram.com/hoskelsa

Популярна модель Ельза Хоск здивувала прихильників незвичайною фотосесією з величезною змією.

30-річна шведська модель Ельза Хоск встигає заворожувати своєю красою не лише з модних подіумів, а й зі свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 5 мільйонів підписників. І це не дивно, адже дівчина ділиться кадрами зі зйомок, реклам та своїх звичайних буднів.

І ще: Ангел Victoria's Secret показала незвичайне тренування

Нещодавно білявка показала свою останню фотосесію з величезною змією Урсулою. Що й казати, Ельза справді безстрашна, адже позувала з нею топлес.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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