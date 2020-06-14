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Модель Кендіс Свейнпол похизувалась фігурою з різних ракурсів

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Кендіс Свейнпол показала реальні форми - фото 1
Кендіс Свейнпол показала реальні форми / instagram.com/angelcandices

Відома модель Кендіс Свейнпол продовжує тішити фанатів фото своєї розкішної фігури. Ця білявка готова до спекотного сезону завжди!

31-річна південноафриканська ангел Victoria's Secret та одна із найдорожчих бікіні-модель Кендіс Свейнпол не лише постійно займається зйомками, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 14 мільйонів підписників.

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Там красуня регулярно ділиться пікантними кадрами майже без одягу. А нещодавно опублікувала колаж у крихітному купальнику, продемонструвавши ідеальну фігуру з різних ракурсів.

instagram.com/angelcandices - фото 410026
instagram.com/angelcandices

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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