Модель Кендіс Свейнпол похизувалась фігурою з різних ракурсів

Відома модель Кендіс Свейнпол продовжує тішити фанатів фото своєї розкішної фігури. Ця білявка готова до спекотного сезону завжди!

31-річна південноафриканська ангел Victoria's Secret та одна із найдорожчих бікіні-модель Кендіс Свейнпол не лише постійно займається зйомками, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 14 мільйонів підписників.

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Там красуня регулярно ділиться пікантними кадрами майже без одягу. А нещодавно опублікувала колаж у крихітному купальнику, продемонструвавши ідеальну фігуру з різних ракурсів.

instagram.com/angelcandices

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