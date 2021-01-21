Модель Кендалл Дженнер показала розкішні форми на відпочинку

Популярна модель Кендалл Дженнер потішила шанувальників сонячними фото в купальнику з відпочинку у Мексиці.

25-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер може позмагатись зі своєю сестрою Кім в екстравагантних фотосесіях. До того ж, дівчина активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 148 мільйонів осіб. Там модель ділиться кадрами своїх буднів та демонструє чудове почуття гумору.

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Зараз красуня відпочиває у Мексиці, тож без гарячих фото у купальнику точно не могло обійтись. За короткий час допис зібрав понад 5 мільйонів лайків та десятки тисяч коментарів з компліментами. І це не дивно, адже Кендалл завжди має чудовий вигляд:

Джерело фото: instagram.com/kendalljenner

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