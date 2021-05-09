Модель Келлі Гейл похизувалась фігурою у новій зйомці (18+)

Популярна модель Келлі Гейл знову викликала захват фанатів через розкішну фотосесію у спідньому. Ця дівчина завжди готова до літа!

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює своєю вродою не тільки з подіумів, а й зі свого акаунту в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі регулярно ділиться кадрами зі свого життя та зовсім не соромиться ділитись пікантними фото.

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Нещодавно модель опублікувала серію кадрів, на яких позує у нюдовій спідній білизні на пляжі. Без косметики та у променях сонця – нові кадри змусила фанатів засипати Келлі компліментами, адже вона має чудовий вигляд не лише на подіумі, а й у звичайному житті.

Джерело фото: instagram.com/kellybellyboom

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