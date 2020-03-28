До біса коронавірус: зваблива Демі Роуз розбурхала мережу новими фото (18+)

Популярна plus-size модель Демі Роуз відсвяткувала свій день народження на карантині, однак зовсім не засмучується. Це підтверджують і спекотні фото зірки у крихітному бікіні.

Британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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27 березня зірка відсвяткувала своє 25-річчя і навіть карантин не позбавив її гарного настрою. Тому вона поділилась звабливими знімками у крихітному леопардовому купальнику, який ледь прикриває всі її форми. Звісно ж, не обійшлось і без нецензурного жесту.

"З днем народження мене! І я б хотіла послати до біса коронавірус! Дякую всім за підтримку, люблю вас", – відзначила Демі у коментарі. Тому всім, у кого день народження припадає на період карантину, радимо зберігати спокій та створювати собі чудовий настрій.

Джерело фото: instagram.com/demirose

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